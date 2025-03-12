Олимпийский чемпион Верняев высказался об участии в проекте "Холостяк"

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев признался, что согласился бы принять участие в реалити-шоу "Холостяк". Он отметил, что это был бы интересный опыт.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Вкусно&Душевно с Размиком". Также Верняев подчеркнул, что его участие в "Холостяке" смогло бы привлечь внимание к спортивной гимнастике.

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Там будут постоянно говорить: "Спортивный гимнаст, спортивный гимнаст, спортивный гимнаст". Это популяризация вида спорта,

– сказал Олег Верняев.

Олег Верняев заявил, что был эгоистом в отношениях

Кроме того, олимпийский чемпион рассказал, почему ему до сих пор не удалось создать семью. По словам Верняева, он был больше сконцентрирован на карьере, когда она пошла вверх. Хотя признался, что у него были серьезные отношения, гимнаст даже думал сделать девушке предложение на соревнованиях, однако не сложилось.

Более того, Олег Верняев поделился, что раньше был эгоистом в отношениях. Он заметил, что никогда не был скупым, но думал только о себе. Сейчас гимнаст осознает, что делал ошибки, и мыслит по-другому.

Олимпийский чемпион объяснил, что на такое поведение повлияла слава. Верняев признался, что даже друзья говорили, что он "поймал звездную болезнь". Однако близкие люди напомнили, что он – обычный человек.

Олег Верняев в проекте "Вкусно&Душевно с Размиком": смотрите видео онлайн

Кстати, ранее ведущий романтического реалити-шоу Григорий Решетник рассказал, что 14 сезон "Холостяка" будет. Он также надеется, что в 2026 году зрители смогут увидеть новый сезон "Холостячки".

Напомним, что главным героем 13 сезона проекта был ветеран российско-украинской войны Александр Терен, а победительницей реалити-шоу стала бизнесвумен Инна Белень. Некоторое время после завершения съемок им удавалось строить отношения, однако в начале февраля пара объявила о расставании.