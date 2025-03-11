Волонтер Инна Белень пообщалась со своими подписчиками и ответила на самые популярные вопросы в инстаграм-сториз, передает 24 Канал. Больше всего победительницу "Холостяка" спрашивали об Александре Терена.

К слову Я видела искру между ними, – участница "Холостяка" высказалась о разрыве Терена и Белень

Многих поклонников интересовало, продолжает ли Инна Белень общение с Александром Тереном. Также у Инны спросили, почему пара разошлась.

Победительница "Холостяка" ответила, что не поддерживает контакта с бывшим бойфрендом. Однако об отношениях она не жалеет. Причиной расставания Инна назвала разницу в характерах.

Мы не общаемся вообще. Общение это про взаимообмен, а не выгоду. Скажу, что не сошлись характерами. Я не жалею ни о чем, я была счастливой и живой, я чувствовала эмоции, у меня были чувства поэтому все так, как должно было быть,

– сказала Инна Белень.



Инна Белень о Терене / Фото из инстаграм-сториз

Личная жизнь Белень сейчас

В конце февраля победительнице "Холостяка" приписали роман с Вадимом Олейником. Все потому, что певец опубликовал совместное фото с ней.

Победительница "Холостяка" ответила на слухи о романе с Вадимом Олейником и заверила, что сейчас одинока.