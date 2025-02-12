Олег Винник впервые за долгое время показал свою жену: как сейчас выглядит Таюне
Певец Олег Винник, который отсиживается за границей во время войны, обнародовал свежее видео. В ролике засветилась его жена Таюне, которую артист долгое время скрывал.
Олег Винник опубликовал новое видео на своей странице в тиктоке, пишет 24 Канал. Он снова напомнил о своих будущих концертах за рубежом.
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В ролике Олег Винник и Таюне (Таисия Сватко) поют в дуэте. Они позируют на фоне заведения в Праге, где состоятся концерты артиста.
Еще мгновение – и мечта сбудется моя! Еще мгновение – и снова в Праге я!
– поют супруги в видео.
В сети пользователи не узнают жену Олега Винника и пишут, что она очень изменилась.
Олег Винник и Таюне: видео
Олег Винник и Таюне будут выступать в пражском The Diamond Hall 14 и 15 февраля. Стоимость билета составляет около 5 тысяч гривен. Это первые концерты артиста-беглеца после его длительной паузы.
Личная жизнь Олега Винника
До полномасштабного вторжения Олег Винник скрывал личную жизнь и не комментировал никаких сплетен. В сети предполагали, что он женат на певице Таюне, которая является его бэквокалисткой.
Летом 2023 года, когда артист дал первое интервью, он подтвердил, что состоит в браке с Таюне. У супругов есть сын.