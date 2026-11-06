Не могу поверить, – актриса Олеся Надеева показала разрушенный дом своих родителей в Херсонской области

Украинская актриса Олеся Надеева, сыгравшая главную роль в сериале "Обратное направление", показала, что осталось от дома ее родителей в Херсонской области. Из-за российских обстрелов дом семьи был разрушен, а в родном селе Львово не осталось ни одного уцелевшего дома.

В инстаграм-сторис актриса опубликовала видео, снятое на месте ее бывшего дома, а также кадры, на которых он еще целый. Олеся призналась, что до сих пор не может поверить в то, что произошло с ее родным селом.

По словам Надеевой, во время перемирия знакомые смогли заехать во Львово и снять для ее семьи видео. Актрису поразило, что на месте, которое в ее воспоминаниях до сих пор остается мрачным и опустошенным, теперь зеленеет трава и светит солнце.

Прошло уже три года, а я до сих пор не могу поверить. В голове не укладывается, что там светит солнышко, зеленеет трава. В моем воображении там всегда серо и мрачно. Я не осознаю, как среди этого ужаса и горя может быть свет. Хочется просто забыть об этом, как о страшном сне, и вернуться домой. В лучшее в мире село Львово,

– написала актриса.

Олеся Надеева показала разрушенный дом: смотрите видео онлайн

Также Олеся опубликовала фотографии разрушенного родного села. На них можно увидеть, как теперь выглядят местный центр, больница и школа. Эти здания, как и дома местных жителей, не уцелели в результате российских обстрелов.

Олеся Надеева показала разрушенное село / Скриншот из Instagram-сторис

Отдельно актриса поделилась архивными фотографиями родительского дома, каким он был до того, как его уничтожили россияне. "Вижу его таким в своих снах, скучаю безмерно", – написала она.

Олеся Надеева показала, как раньше выглядел ее дом: смотрите видео онлайн

Ранее актриса рассказывала, что после деоккупации Херсона и их села все родные уехали в Николаев. Сама же Олеся живет в Киеве.

Несмотря на все пережитые испытания, в личной жизни актрисы есть и радостные моменты. Недавно Олеся Надеева сообщила, что выходит замуж.