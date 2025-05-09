Ольга Фреймут дала первое интервью за последние пять лет: главное из разговора

Ольга Фреймут впервые за пять лет дала откровенное интервью. В разговоре с журналисткой Раминой Эсхакзай известная телеведущая рассказала о своей жизни после начала полномасштабного вторжения, разводе с мужем-британцем, дружбе с Сергеем Притулой.

В почти двухчасовом разговоре телеведущая также вспомнила об отношениях с Машей Ефросининой, воспитание троих детей и многие другие аспекты своей жизни и карьеры. О главном из интервью – пишет Show 24.

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Так, из-за полномасштабного вторжения Ольга Фреймут, как и миллионы украинцев, перебралась за границу. Теперь она живет в Лондоне, где создала "Клуб манер". Телеведущая до этого два года работала в газете Sunday Expres, где писала еженедельную колонку новостей об Украине.

На вопрос, не больно ли было потерять статус суперзвезды, Фреймут ответила: "Начиная все с нуля, было столько бытовых проблем, что я даже не имела времени подумать: а что будет со мной? Я была очень оптимистично настроена".

Ольга не скрывает, что в прошлом страдала "звездной болезнью", но отметила, что это даже шло на пользу зрителям.

Я всегда отстаивала интересы зрителя, потому что были такие нарративы, что зрителю надо давать фастфуд – и он его "схавает"... Я отстаивала свой вид в кадре. Если сейчас смотреть "Инспектор" или "Голос страны" – то на мне роскошные платья, изящные силуэты и одежда, которая представляла эпоху той Украины,

– вспомнила Фреймут.

Ольга Фреймут / Фото из открытых источников

Спад карьеры для телеведущей стал серьезным ударом, однако со временем Ольга смогла увидеть в этой ситуации положительные стороны: "Для меня сейчас это большое благословение, что именно тогда я потеряла карьеру телеведущей. Потому что у меня было время подготовиться к войне. Я оправилась и поняла, что телевидение в моей жизни уже никогда не будет".

В интервью знаменитость также рассказала об отношениях со своим мужем Владимиром Локотком, с которым познакомилась во время работы на телеканале.



Ольга Фреймут с мужем и тремя детьми / Фото из открытых источников

В частности, Ольга Фреймут ответила, есть ли у ее мужа российский паспорт.

К тому же она вспомнила свой брак с британцем Нилом Митчеллом. Ольга Фреймут раскрыла причину развода с первым мужем.

Сегодня телеведущая значительную часть своего времени посвящает семье – воспитанию детей: дочери Златы от первого брака и младших Евдокии и Валерия от отношений с Владимиром Локотком.

Когда я начала заниматься детьми, я поняла, сколько я потеряла, пока я занималась карьерой, когда была Злата,

– призналась Фреймут.

В интервью Ольга также рассказала, что трое членов ее семьи служат в ВСУ. В частности, стало известно, что родной брат Фреймут является военнослужащим Главного управления разведки Минобороны.

В разговоре с Раминой Эсхакзай телеведущая затронула и тему своих отношений с бывшими коллегами.

Я Машу мало знаю. Но она даже приглашала меня на интервью до войны... Но я точно знаю, что ей нравился мой муж. Об этом много пишут, и это не секрет. Но он многим нравится,

– сказала Фреймут о Ефросининой.

Она также вспомнила о совместной работе с Сергеем Притулой и Александром Педаном в программе "Подъем" и их дружбе за кадром. Ольга призналась, что скучает по тому периоду своей жизни.

Интервью с Ольгой Фреймут: смотрите видео онлайн

Кроме того, во время интервью Фреймут затронула тему финансов, политики, своего детства, воспитания родителей и вспомнила о религии.

Она заметила, что несмотря на жизнь за границей, часто приезжает в Украину.

То, что мне ужасно не нравится, я с этим категорически не могу смириться, это русский язык на улицах Киева и матерная речь в исполнении детей. Дети ужасно матерятся. Я понимаю стрессы, но, возможно, родители забросили этих детей, возможно, у них мало сказок на ночь,

– отметила телеведущая.

Ольга добавила, что начала новую карьеру писательницы и вскоре опубликует новую книгу об этикете.