От телезвезды до жизни за границей: где сейчас главная ревизорка Украины Ольга Фреймут

В свое время Ольга Фреймут была лицом самых популярных программ на телевидении. Она оставалась одной из немногих, кто общался на украинском еще до полномасштабного вторжения. Но со временем карьера Ольги Фреймут отошла от телеэфиров.

Сегодня, 25 февраля, Ольге Фреймут исполняется 43 года. По этому случаю 24 Канал расскажет об успешной карьере ведущей, ее работе на телевидении и где Ольга Фреймут сейчас.

От "Подъема" до "Ревизора": биография Ольги Фреймут

Ольга Фреймут родилась в Новом Роздоле, что во Львовской области. Ее мама – мастер спорта по плаванию, а отец – футболист.

Это место, где очень уважают украинские традиции, культуру. И я жила в этом как какая-то лесная мавка, набиралась этих традиций,

– вспоминала ведущая.



Ольга Фреймут с родителями в детстве / Фото из инстаграма Ольги Фреймут

Ольга училась во Львове и получила степень магистра международной журналистики. Также получила диплом после обучения в Городском университете Лондона, там стажировалась в BBC. После 2004 года Ольга Фреймут вернулась в Украину и начала работать журналисткой: сначала в международной сфере, впоследствии в фэшн.

А в 2008 году стала соведущей Сергея Притулы и Александра Педана в утренней программе "Подъем". Вместе коллеги работали 3 года.

В конце августа 2011 года на телевидении стартовала программа "Ревизор". В ней Ольга Фреймут проверяла заведения сферы обслуживания на качество. Это шоу было одним из самых успешных на "Новом Канале".

Это так мило, когда ты заходишь и попадаешь в плен человеческих эмоций. Для меня это была такая игра, от которой улучшается сервис в Украине,

– так ведущая вспоминала эмоции от шоу "Ревизор".

Также Фреймут была ведущей программы "Кто сверху?" вместе с Сергеем Притулой. На фоне бешеной популярности она становилась лицом коллекций украинских дизайнеров, попадала в рейтинг самых успешных ведущих, была лицом брендов.

Впоследствии на некоторое время Ольга Фреймут ушла из "Нового Канала" и начала вести авторское шоу "Инспектор Фреймут", "Голос страны. Перезагрузка" и другие на "1+1".

В 2018 она вернулась на "Новый", стала директором школы панянок в шоу "Від пацанки до панянки", а летом вышла премьера ее программы "Оля". Это была легальная адаптация формата "Шоу Эллен Дедженерес". Через месяц шоу закрыли.

Это была одна из лучших адаптаций. Наверное, ей нужна была большая поддержка канала и другое время. Нас поставили в худшее время и этим убили проект, не дали ему шанса,

– считает Фреймут относительно провала "Оли".

Что известно о личной жизни Ольги Фреймут?

В 23 года Ольга Фреймут впервые стала мамой – у нее родилась дочь Злата от британца Нила Митчелла. Паре не удалось построить отношения из-за кардинально разных характеров. Поэтому Оля воспитывала дочь в Киеве.

В подростковом возрасте Злата Митчелл продолжила обучение в США. Сейчас она находится в Лос-Анджелесе, где занимается танцами и получает образование.



Ольга Фреймут с дочерью Златой / Фото из инстаграма Ольги Фреймут

Во время работы на "Новом канале" Ольга Фреймут познакомилась с его генеральным директором Владимиром Локотко. Сначала они отрицали отношения, но впоследствии стало известно, что Ольга и Владимир стали родителями. В 2016 году ведущая родила сына Валерия, а через год – дочь Евдокию.

Отметим, Владимир Локотко родился в Казахстане, жил в России. Сейчас он пользуется казахским паспортом, но от российского отказаться не может, потому что для этого надо поехать в страну-агрессора.

Где сейчас Ольга Фреймут?

Ольга Фреймут встретила полномасштабное вторжение во Франции. Семья впоследствии переехала в Великобританию, ведь там ведущая имеет близких и друзей.

Ольга устроилась на работу в The Sunday Express, где вела собственную колонку. На этой должности Фреймут проработала 2 года. Впоследствии ведущая устроилась в украинское посольство в Великобритании и создала в Лондоне "Клуб манер".

Это красивый проект, где мы говорим не только об этикете. Но и о коммуникации, языке, стиле... Это такой клуб, который объединил многих женщин. Работаю официально, плачу налоги и в Британии, и в Украине, – рассказывала Фреймут.



Ольга Фреймут / Фото из инстаграма Ольги Фреймут

Ольга Фреймут и в дальнейшем остается в Лондоне, хоть и признается, что не может почувствовать себя там, как дома.

"Жизнь в Лондоне – это как постоянное проживание в каком-то отеле. Я не могу почувствовать себя там, как дома. Но по крайней мере этот город меня не обижает, я в нем не деградирую. Люблю Лондон за то, что там много друзей и интересное окружение", – делилась ведущая.

Интересно, что недавно Ольга Фреймут рассказала, что имеет мечту – вернуть программу "Ревизор" и сделать его по-новому. Но не отметила, в какой стране хотела бы восстановить это шоу.

Я очень хочу восстановить "Ревизор", потому что я так скучаю. У меня Злата уже девка на выданье, учится на двух дипломах в университете в Лос-Анджелесе. Малыши тоже не крошечные, сами себе радуют. И можно сделать программу, которую я очень люблю, – сказала Ольга.

Иногда Ольга Фреймут приезжает в Украину – отдыхает с детьми, проводит время в любимых городах, посещает важные события.