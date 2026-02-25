Сьогодні, 25 лютого, Ользі Фреймут виповнюється 43 роки. З цієї нагоди 24 Канал розповість про успішну кар'єру ведучої, її роботу на телебачені та де Ольга Фреймут зараз.

Від "Підйому" до "Ревізора": біографія Ольги Фреймут

Ольга Фреймут народилась у Новому Роздолі, що у Львівській області. Її мама – майстриня спорту з плавання, а батько – футболіст.

Це місце, де дуже шанують українські традиції, культуру. І я жила в цьому як якась лісова мавка, набиралась цих традицій,

– пригадувала ведуча.



Ольга Фреймут з батьками у дитинстві / Фото з інстаграму Ольги Фреймут

Ольга навчалась у Львові та здобула ступінь магістра міжнародної журналістики. Також отримала диплом після навчання у Міському університеті Лондона, там стажувалась у BBC. Після 2004 року Ольга Фреймут повернулась до України та почала працювати журналісткою: спершу у міжнародній сфері, згодом у фешн.

А у 2008 році стала співведучою Сергія Притули та Олександра Педана у ранковій програмі "Підйом". Разом колеги працювали 3 роки.

Уривок з "Підйому": дивіться відео онлайн

Наприкінці серпня 2011 року на телебаченні стартувала програма "Ревізор". У ній Ольга Фреймут перевіряла заклади сфери обслуговування на якість. Це шоу було одним з найбільш успішних на "Новому Каналі".

Це так мило, коли ти заходиш і потрапляєш у полон людських емоцій. Для мене це була така гра, від якої покращується сервіс в Україні,

– так ведуча пригадувала емоції від шоу "Ревізор".

Також Фреймут була ведучою програми "Хто зверху?" разом з Сергієм Притулою. На тлі шаленої популярності вона ставала обличчям колекцій українських дизайнерів, потрапляла до рейтингу найуспішніших ведучих, була обличчям брендів.

Згодом на певний час Ольга Фреймут пішла з "Нового Каналу" та почала вести авторське шоу "Інспектор Фреймут", "Голос країни. Перезавантаження" та інші на "1+1".

У 2018 вона повернулась на "Новий", стала директоркою школи панянок у шоу "Від пацанки до панянки", а влітку вийшла прем'єра її програми "Оля". Це була легальна адаптація формату "Шоу Еллен Дедженерес". Через місяць шоу закрили.

Це була одна з найкращих адаптацій. Напевно, їй була потрібна більша підтримка каналу й інший час. Нас поставили у найгірший час і цим вбили проєкт, не дали йому шансу,

– вважає Фреймут щодо провалу "Олі".

Що відомо про особисте життя Ольги Фреймут?

У 23 роки Ольга Фреймут вперше стала мамою – у неї народилась донька Злата від британця Ніла Мітчелла. Парі не вдалось побудувати стосунки через кардинально різні характери. Тому Оля виховувала дочку в Києві.

У підлітковому віці Злата Мітчелл продовжила навчання у США. Зараз вона перебуває у Лос-Анджелесі, де займається танцями й здобуває освіту.



Ольга Фреймут з донькою Златою / Фото з інстаграму Ольги Фреймут

Під час роботи на "Новому каналі" Ольга Фреймут познайомилась з його генеральним директором Володимиром Локотком. Спершу вони заперечували стосунки, але згодом стало відомо, що Ольга й Володимир стали батьками. У 2016 році ведуча народила сина Валерія, а через рік – доньку Євдокію.

Зазначимо, Володимир Локотко народився у Казахстані, жив у Росії. Зараз він користується казахським паспортом, але від російського відмовитися не може, бо для цього треба поїхати в країну-агресорку.

Де зараз Ольга Фреймут?

Ольга Фреймут зустріла повномасштабне вторгнення у Франції. Сім'я згодом переїхала до Великої Британії, адже там ведуча має близьких і друзів.

Ольга влаштувалась на роботу в The Sunday Express, де вела власну колонку. На цій посаді Фреймут пропрацювала 2 роки. Згодом ведуча влаштувалась в українське посольство в Британії та створила у Лондоні "Клуб манер".

Це красивий проєкт, де ми говоримо не тільки про етикет. Але й про комунікацію, мову, стиль... Це такий клуб, який об'єднав багатьох жінок. Працюю офіційно, плачу податки й в Британії, і в Україні, – розповідала Фреймут.



Ольга Фреймут / Фото з інстаграму Ольги Фреймут

Ольга Фреймут і надалі залишається у Лондоні, хоч і зізнається, що не може відчути себе там, як вдома.

"Життя у Лондоні – це як постійне проживання у якомусь готелі. Я не можу відчути себе там, як вдома. Але принаймні це місто мене не ображає, я в ньому не деградую. Люблю Лондон за те, що там багато друзів і цікаве оточення", – ділилась ведуча.

Цікаво, що нещодавно Ольга Фреймут розповіла, що має мрію – повернути програму "Ревізор" і зробити його по-новому. Але не зазначила, в якій країні хотіла б відновити це шоу.

Я дуже хочу відновити "Ревізор", бо я так скучаю. У мене Злата вже дівка на виданні, вчиться на двох дипломах в університеті в Лос-Анджелесі. Малята теж не крихітні, самі собі раду дають. І можна зробити програму, яку я дуже люблю, – сказала Ольга.

Іноді Ольга Фреймут приїжджає до України – відпочиває з дітьми, проводить час в улюблених містах, відвідує важливі події.