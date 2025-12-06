Ольга Фреймут неожиданно заговорила о возвращении легендарного "Ревизора"

Ольга Фреймут неожиданно заявила, что хочет восстановить "Ревизор". Телеведущая призналась, что очень любит эту программу.

Об этом она рассказала в новом интервью. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Анны Хаустовой.

Тоже интересно Фреймут с дочкой посетили концерт хора "Гомон" в Лондоне: как выглядит 8-летняя Евдокия

Я очень хочу восстановить "Ревизор", потому что я так скучаю. У меня Злата уже девка на выданье, учится на двух дипломах в университете в Лос-Анджелесе. Малыши тоже не крошечные, сами справляются. И можно сделать программу, которую я очень люблю,

– сказала Ольга Фреймут.

Для справки! Телеведущая воспитывает троих детей: 19-летнюю дочь Злату от британца Нила Митчелла и 9-летнего сына Валерия и 8-летнюю дочь Евдокию от нынешнего мужа Владимира Локотко.

Фреймут не сказала, где хочет делать программу: в Украине или за рубежом. Дело в том, что после начала полномасштабного вторжения она живет в Лондоне. Однако отметила, что хотела бы создать "Ревизор" по-новому.

Потому что "Ревизор" вышел из моды. Нет необходимости уже показывать украинский сервис. Мы с командой делали "Ревизор", когда было Евро-2012, когда мы были не готовы платить 10 копеек за нарезанный хлебчик, вытирать пыль со стола и садиться. Мы хотели лучшего сервиса, тем более мы готовились к большому событию: в Украину должны были приехать фанаты со всего мира, и эта программа была важна, чтобы поднять сервис,

– отметила телеведущая.

Ольга считает, что команде "Ревизора" удалось улучшить украинский сервис.

Сейчас украинский сервис настолько высокий, что снимать "Ревизор" о ресторанах и сервисе даже не интересно, потому что это уже не актуально, у нас и так есть сервис. Если я буду снимать "Ревизор", он будет другой. Я уже знаю, как хочу. Я знаю, какая потребность есть в обществе,

– добавила она.

Интервью с Ольгой Фреймут: смотрите видео онлайн

Что известно о программе "Ревизор"?