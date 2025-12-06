Ольга Фреймут несподівано заговорила про повернення легендарного "Ревізора"

Ольга Фреймут несподівано заявила, що хоче відновити "Ревізор". Телеведуча зізналась, що дуже любить цю програму.

Про це вона розповіла у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Анни Хаустової.

Теж цікаво Фреймут з донькою відвідали концерт хору "Гомін" у Лондоні: як виглядає 8-річна Євдокія

Я дуже хочу відновити "Ревізор", бо я так скучаю. У мене Злата вже дівка на виданні, вчиться на двох дипломах в університеті в Лос-Анджелесі. Малята теж не крихітні, самі собі раду дають. І можна зробити програму, яку я дуже люблю,

– сказала Ольга Фреймут.

Для довідки! Телеведуча виховує трьох дітей: 19-річну доньку Злату від британця Ніла Мітчелла та 9-річного сина Валерія і 8-річну доньку Євдокію від нинішнього чоловіка Володимира Локотка.

Фреймут не сказала, де хоче робити програму: в Україні чи за кордоном. Річ у тім, що після початку повномасштабного вторгнення вона живе в Лондоні. Однак зазначила, що хотіла б створити "Ревізор" по-новому.

Тому що "Ревізор" вийшов з моди. Немає потреби вже показувати український сервіс. Ми з командою робили "Ревізор", коли було Євро-2012, коли ми були не готові платити 10 копійок за нарізаний хлібчик, витирати порохи зі столу і сідати. Ми хотіли кращого сервісу, тим більше ми готувалися до великої події: в Україну мали приїхати фанати зі всього світу, і ця програма була важлива, щоб підняти сервіс,

– зазначила телеведуча.

Ольга вважає, що команді "Ревізора" вдалося покращити український сервіс.

Зараз український сервіс настільки високий, що знімати "Ревізор" про ресторани й сервіс навіть не цікаво, тому що це вже не актуально, у нас і так є сервіс. Якщо я буду знімати "Ревізор", він буде інший. Я вже знаю, як хочу. Я знаю, яка потреба є в суспільстві,

– додала вона.

Інтерв'ю з Ольгою Фреймут: дивіться відео онлайн

Що відомо про програму "Ревізор"?