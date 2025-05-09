После шутки Ефросининой и Поляковой: Фреймут объяснила, почему вступилась за Кароль

Ольга Фреймут стала на защиту Тины Кароль, когда Маша Ефросинина и Ольга Полякова пошутили о певице во время прямого эфира. Телеведущая объяснила, почему тогда отреагировала на ситуацию.

Фреймут рассказала, как наткнулась на видео Ефросининой и Поляковой. Пишет Show 24 со ссылкой на интервью телеведущей Рамине Эсхакзай.

Тоже интересно Ольга Фреймут ответила, есть ли у ее мужа российский паспорт

Ольга Фреймут рассказала, что была в Киеве с дочерью Златой, а другие дети – во Львове. Они убирали в квартире, а ночью телеведущая наткнулась на старое видео, где Маша Ефросинина и Ольга Фреймут шутят о Тине Кароль.

Наверное, из-за того, что была ночь и я выпила просеко, я прокомментировала. Потому что я преимущественно такое не комментирую. Мне было весело. Это было от просекко. От усталости, 12 ночи,

– вспомнила телеведущая.

Интервью с Ольгой Фреймут: смотрите видео онлайн

Что известно о ситуации

Маша Ефросинина и Ольга Фреймут провели совместный прямой эфир, во время которого пошутили о Тине Кароль. На ролике звезды общались на русском языке и наносили макияж.

Полякова нарисовала большие губы черным карандашом, а Ефросинина – брови. Маша отметила сходство макияжа Оли и Тины Кароль, с чем певица согласилась. После этого они начали петь песню артистки "Вабити".

На шутку Ефросининой и Поляковой отреагировала Ольга Фреймут. "Подскажите, пожалуйста, что эти цьоци говорят? Буллинг более успешной одноклассницы Тины Кароль?", – написала телеведущая.

Кстати, в интервью Ольга Фреймут высказалась о Маше Ефросининой.