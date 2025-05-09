После шутки Ефросининой и Поляковой: Фреймут объяснила, почему вступилась за Кароль
- Ольга Фреймут защитила Тину Кароль, когда Маша Ефросинина и Ольга Полякова пошутили о певице.
- Фреймут объяснила свой комментарий тем, что наткнулась на видео поздно ночью под влиянием просеко.
Ольга Фреймут стала на защиту Тины Кароль, когда Маша Ефросинина и Ольга Полякова пошутили о певице во время прямого эфира. Телеведущая объяснила, почему тогда отреагировала на ситуацию.
Фреймут рассказала, как наткнулась на видео Ефросининой и Поляковой. Пишет Show 24 со ссылкой на интервью телеведущей Рамине Эсхакзай.
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Ольга Фреймут рассказала, что была в Киеве с дочерью Златой, а другие дети – во Львове. Они убирали в квартире, а ночью телеведущая наткнулась на старое видео, где Маша Ефросинина и Ольга Фреймут шутят о Тине Кароль.
Наверное, из-за того, что была ночь и я выпила просеко, я прокомментировала. Потому что я преимущественно такое не комментирую. Мне было весело. Это было от просекко. От усталости, 12 ночи,
– вспомнила телеведущая.
Интервью с Ольгой Фреймут: смотрите видео онлайн
Что известно о ситуации
Маша Ефросинина и Ольга Фреймут провели совместный прямой эфир, во время которого пошутили о Тине Кароль. На ролике звезды общались на русском языке и наносили макияж.
Полякова нарисовала большие губы черным карандашом, а Ефросинина – брови. Маша отметила сходство макияжа Оли и Тины Кароль, с чем певица согласилась. После этого они начали петь песню артистки "Вабити".
На шутку Ефросининой и Поляковой отреагировала Ольга Фреймут. "Подскажите, пожалуйста, что эти цьоци говорят? Буллинг более успешной одноклассницы Тины Кароль?", – написала телеведущая.
Кстати, в интервью Ольга Фреймут высказалась о Маше Ефросининой.