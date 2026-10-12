Ольга Фреймут показала нежность с мужем в лифте и поделилась семейными воспоминаниями

Телеведущая Ольга Фреймут опубликовала подборку черно-белых фотографий из своего семейного архива. Она показала романтические моменты с мужем Владимиром Локотком, снимки с детьми и портрет с сестрой Юлией.

Ведущая поделилась фотографиями в инстаграме, оставив короткую подпись: "Когда-то в Киеве".

На одном из снимков Ольга обнимает мужа за шею, а он держит ее за талию. Пара позирует у открытых дверей лифта, сблизившись для поцелуя. На других кадрах супруги сидят рядом за столом и нежно держатся за руки.

Оля Фреймут с мужем / фото из инстаграма

Ведущая также показала детей в разные годы. На одном из архивных кадров ее младший сын Валерий и дочь Евдокия танцуют, а на отдельной фотографии – еще маленькая Злата в нарядном платье с кружевом и украшением в волосах.

Сын Валерий и дочь Евдокия / фото из инстаграма

Злата Митчелл / фото из инстаграма

Также Фреймут показала архивную фотографию с сестрой Юлией. Они стоят среди деревьев, прижавшись друг к другу. Для снимка Ольга выбрала темное платье, а ее сестра – светлое.

Оля Фреймут с сестрой / фото из инстаграма

Напомним, с Владимиром Локотко ведущая познакомилась во время работы на "Новом канале", который он тогда возглавлял. Сначала Фреймут опровергала слухи о романе и говорила о дружеских и рабочих отношениях, однако впоследствии пара создала семью.

Оля Фреймут и Владимир Локотко / фото из инстаграма

В 2016 году у влюбленных родился сын Валерий, а в 2017-м – дочь Евдокия. Также у Ольги есть старшая дочь Злата от предыдущих отношений.

А тем временем Оля Фреймут сделала первую пластику. 44-летняя ведущая долго откладывала это решение и в конце концов решилась на операцию.





