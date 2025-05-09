Ольга Фреймут ответила, есть ли у ее мужа российский паспорт. Телеведущая состоит в браке с Владимиром Локотком –бывшим генеральным директором "Нового канала", продюсером.

В интервью Рамине Эсхакзай Фреймут поделилась, что муж жил в России, но не родился там. Владимир имеет русско-казахские корни, а с детьми и женой общается на украинском языке, пишет Show 24.

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Ольга Фреймут рассказала, что Владимир Локотко долгое время был под санкциями России, поэтому не может туда вернуться, ведь мужчину сразу арестуют. Рамина Эсхакзай поинтересовалась, есть ли у него российский паспорт.

Пользуется он казахским паспортом, а от российского не может отказаться. Потому что ему нужно поехать для этого в Россию, чтобы взять какую-то определенную справку. Поэтому люди, которые имеют российский паспорт, к сожалению, не могут отказаться от него так легко, даже если бы хотели,

– объяснила Фреймут.

Телеведущая отметила, что Локотко живет в Украине уже 18 лет, работает здесь и имеет вид на жительство. Ольга вспомнила, что у их семьи был большой шок, когда Россия наложила санкции на Владимира.

Потому что я понимала, что у него нелегкая судьба. Представь себе, ты враг народа. Это неприятный титул. А здесь тебя все равно до конца не будут понимать, потому что ты имеешь частично российское образование и жизнь,

– добавила телеведущая.

Ольга Фреймут поделилась, что сейчас Владимир Локотко работает в медиасфере. У мужчины есть собственный бизнес.

Интервью с Ольгой Фреймут: смотрите видео онлайн

Ольга Фреймут рассказала о начале отношений с мужем

Ольга Фреймут также призналась, что сначала думала, что Владимиру Локотко больше нравятся мужчины, чем женщины, поскольку распускали такие сплетни. Говорит, что он был очень холодный и закрытый.

Однажды телеведущая узнала, что ей не выплачивают зарплату, а женщине нужно было платить за квартиру и воспитывать дочь. Так, Ольга записалась на прием к Владимиру. Друг-гей посоветовал Фреймут одеться ярко. Когда она зашла в кабинет к Локотку, то расплакалась.

Я увидела его глаза, он как святой. Я просто начала плакать. Я вообще не привыкла так себя вести. Тушь была не водостойкая. Но, думаю, безразлично, гей поймет,

– вспомнила Ольга Фреймут.

Фреймут почувствовала, что мужчине можно доверять. Телеведущей принесли зарплату в пакете и она пошла домой.

На тот момент Ольга Фреймут находилась в счастливых отношениях. Она начала проявлять инициативу к Владимиру Локотко, а позже он начал писать женщине. Телеведущая заметила, что они не сразу начали встречаться.

"У нас был какой-то такой немой роман. Когда мы не договаривали друг другу, что мы чувствовали. Мы чувствовали больше, чем говорили", – рассказала она.

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