Ольга Фреймут впервые сказала, как сейчас относится к Сергею Притуле

Ольга Фреймут впервые за долгое время дала большое интервью. В нем она прокомментировала ссору с Сергеем Притулой и ответила, что между ними сейчас.

В новом интервью Ольга Фреймут высказалась об отношениях с Сергеем Притулой. В свое время ведущие рассорились из-за того, что Ольга перешла на другой телеканал. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал RAMINA.

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По мнению Ольги Фреймут, трещина в отношениях между людьми может появиться и без всяких причин. Ведущая предположила, что могла стать для бывшего коллеги "неприятной".

У меня к нему нет никаких претензий. Я по нему ужасно скучаю, и по Саше Педану, потому что это очень близкие мне люди. Ты каждый день с этими людьми. Мы много были в командировках, летали с Сашей в Америку в Атланты, были с Сергеем и Сашей в Грецию. Я с ними советовалась о своей жизни. Моя Злата была частью этого коллектива,

– вспомнила Ольга Фреймут.

Ведущая добавила, что во время работы на Новом канале у нее сначала была значительно меньше зарплата, чем у Притулы и Педана. Но они ее всегда поддерживали и помогали и даже дарили одежду.



Сергей Притула и Ольга Фреймут / Фото из инстаграма Ольги Фреймут

Сергей Притула ранее рассказывал, что его отношения с Фреймут окончательно испортило видео, которое ведущая опубликовала в инстаграме с ироничной подписью. Это был отрывок его поздравления с днем рождения Ольги. Сергей подчеркнул, что ролик был частным.

Зато Ольга Фреймут поделилась, что не видит ничего плохого в этой публикации. К тому же он не запрещал обнародовать видео.

Добавим, в 2023 году Сергей Притула сообщил, что не поддерживает никаких контактов с Ольгой Фреймут.