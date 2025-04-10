Вместе с 7-летней дочерью: Ольга Фреймут впервые за долгое время показалась в Украине

Украинская телеведущая Ольга Фреймут после начала полномасштабного вторжения России вместе с семьей живет за границей. Впрочем, на днях она приехала в Украину.

Знаменитость показалась во Львове вместе с 7-летней дочерью Евдокией. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ольги Фреймут.

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Так, телеведущая поделилась кадрами из путешествия. В частности, показала прогулку по улочкам города и времяпрепровождение с дочкой в одном из местных отелей. На этих кадрах можно заметить, что Евдокия уже очень подросла.

Ольга Фреймут и ее 7-летняя дочь во Львове / Скриншоты из инстаграм-сторис

Для справки! Ольга Фреймут является многодетной мамой. Ее старшая дочь Злата Митчелл сейчас проживает в США. Кроме Евдокии, телеведущая также воспитывает сына Валерия от мужа Владимира Локотко.

Стоит отметить, что после начала большой войны в феврале 2022 года Фреймут с семьей переехала в Лондон, где имеет родственников.

Сначала они были во Франции, где Ольга должна была праздновать свой день рождения 25 февраля.

Несмотря на проживание за рубежом, Ольга освещает события в стране в британской газете Sunday Express, участвует в благотворительных мероприятиях в поддержку соотечественников и периодически возвращается на родину.