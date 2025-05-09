Ей нравился мой муж, – Ольга Фреймут откровенно высказалась о Маше Ефросининой

Ольга Фреймут и Маша Ефросинина известные украинские телеведущие, которые были звездами различных проектов. Но несмотря на то, что они являются коллегами, Маша и Ольга редко пересекались.

Ольга Фреймут откровенно призналась, что мало что знает о Маше Ефросининой. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Рамины Эсхакзай.

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Так складывалось, что Маша вела проекты на сцене, а я где-то там под сценой снимал "Ревизор". Тогда она относилась к категории топовых ведущих. Это было очень престижно, а реалити только начиналось. Я была первой, кто делал реалити. Поэтому мы с ней не пересекались,

– поделилась Ольга Фреймут.

Ведущая добавила, что несколько раз они виделись на шоу. Фреймут добавила, что Ефросинина в то время общалась только на русском, как и другие на телевидении.

"Они разговаривали только на русском языке, и меня имели за такую селючку, потому что я разговаривала на украинском. Я не про Машу вообще, а отношение на телевидении. То, что я разговаривала на украинском, их очень веселило", – добавила ведущая.

Ольга Фреймут также вспомнила случай, как Маша Ефросинина сделала ей комплимент относительно пальто. До полномасштабного вторжения коллега также приглашала Ольгу на интервью, однако она отказала.

Машу я мало знаю. Я точно знаю, что ей нравился мой муж, потому что об этом много пишут и это не секрет. Ну но он многим нравится,

– с улыбкой добавила Ольга Фреймут.

Напомним, муж Ольги Фреймут – продюсер Владимир Локотко, который родился в России, но уже 18 лет живет в Украине. Ведущая рассказала, есть ли у него российский паспорт.