Переезд на Ибицу: стало известно, где будет работать Мартыновская после громкого скандала с кошками

Пока в Украине не утихает волна возмущения из-за скандальных признаний известной телезвезды, она решила кардинально сменить обстановку. Стало известно, что знаменитость отправится на роскошную европейскую яхту, где будет удивлять взыскательных туристов своими кулинарными шедеврами.

Известная украинская кулинарная экспертка и судья популярного шоу "МастерШеф" на телеканале СТБ Ольга Мартыновская, которая недавно оказалась в эпицентре громкого скандала из-за своих признаний о жестоком обращении с животными в детстве, нашла себе новую работу за рубежом. Об этом стало известно из официального анонса компании, которая организует эксклюзивные морские туры.

Как стало известно из официального анонса, звездная кулинарка будет работать шеф-поваром ресторана на роскошном морском судне.

Шеф-поваром BEEF Yacht Tour Ibiza станет Ольга Мартыновская – человек, который знает, как превратить каждый день путешествия в отдельную гастрономическую историю. Завтраки под шум волн, обеды в живописных бухтах, паэлья, морепродукты, мясо на гриле, ужины на закате и еда, приготовленная с любовью,

– говорится в публикации.

Ольга Мартыновская / фото из инстаграма

Сама Мартыновская уже успела прокомментировать свое назначение, философски подойдя к новой должности. Она процитировала известного итальянского кулинара Массимо Боттуру, который утверждал, что приготовление еды – это акт любви. Ольга добавила, что по-настоящему поняла это высказывание только тогда, когда сама стала профессиональной кулинаркой.

Оказалось, что любовь – это почистить двадцатый ящик артишоков или гребешков в раковине и при этом по-прежнему относиться к ним с уважением,

– поделилась звезда.

По ее словам, любовь на кухне – это также готовность попробовать соус в тридцать первый раз и снова сказать: "Нет, еще не то", а также постоянные споры из-за одного грамма соли. Мартыновская подытожила, что Массимо был прав, просто он не уточнил, что иногда акт любви очень похож на легкое профессиональное безумие.

Новое назначение кулинарки состоялось на фоне грандиозного скандала, разразившегося после ее интервью Маше Ефросининой от 11 июня. Тогда Ольга со смехом рассказала о своих детских забавах.