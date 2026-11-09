Ольга Сумская поделилась лайфхаками о том, как справляется с отсутствием света и воды

Актриса Ольга Сумская и ее муж Виталий Борисюк продолжают жить в Киеве и испытывать на себе все трудности выживания во время войны. За эти годы актриса уже привыкла жить без света и воды и разработала свои лайфхаки.

Недавно в комментарии ТСН Гламур Сумская поделилась тем, как ей удается справляться с трудностями, с которыми сталкиваются тысячи украинцев. Главный лайфхак от звезды – запастись водой.

Наполнить ванну – вот у меня уже лайфхак, который работает, потому что неожиданно отключили воду, выключили свет – воды нет, ведь мы на высоком этаже. Она не доходит, насосы не работают, и водичка из ванны спасла. Я и голову помыла. Из баклажки набираю, как когда-то у бабушки – кружечкой, мисочкой, нагреваю. А что же делать,

– говорит Сумская.

Актриса добавляет, что люди могут привыкнуть ко всему, даже к самому страшному. Сумская также поделилась с украинцами лайфхаком, как готовит, когда нет электроснабжения. У актрисы есть плита с газовым баллоном, а также зарядная станция.

Мы ее купили еще в позапрошлом году. Причем думали: ну да, на год. Я думаю: для чего? Потом, когда свет уже вернулся, я Виталику говорю: "Может, мы ее где-нибудь хорошо продадим? Может, кому-то она еще пригодится?". А Виталик говорит: "Нет-нет-нет, давай оставим, потому что неизвестно, что будет",

– добавила Ольга.



Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото из инстаграма olgasumska

Однако не все украинские звезды справляются с постоянными обстрелами, отключениями света и воды. Многие знаменитости решились покинуть страну. В частности, недавно стало известно, что блогерка Неугомонная Монро покинула страну, однако очень быстро вернулась. На днях она рассказала, почему не смогла устроить свою жизнь во Франции.