Коснулись слез: Ольга Сумская эмоционально отреагировала на заявление Леси Никитюк о сложном периоде

Народная артистка Украины Ольга Сумская призналась, что ее глубоко умиляли слова телеведущей Леси Никитюк о жизни и работе в условиях полномасштабной войны. Актриса отметила, что именно профессиональная деятельность и творчество помогают ей не отчаиваться и держаться в это сложное время.

Во время съемок нового сезона развлекательного шоу "Кто сверху?" Ольга Сумская поделилась своими переживаниями. Она рассказала, что недавнее интервью Леси Никитюк вызвало у нее сильные эмоции, ведь мнения ведущей оказались ей очень близки и понятны.

Почему слова Леси Никитюк умиляли Ольгу Сумскую

Актриса призналась, что работа на съемочной площадке позволяет ей хотя бы ненадолго переключиться от ежедневного стресса и тревожных новостей.

Благодаря профессии я хоть на время могу отвлечься от ужаса, царящего вокруг. Работа действительно спасает, позволяет переключиться. Я остро почувствовала это, когда прочла слова Леси Никитюк в одном из ее интервью. Они тронули меня до слез, ведь это именно то состояние, которое сейчас переживает большинство из нас, и я хорошо знаю, как это. Меня вдохновляет моя работа, творческие встречи и съемки,

– заявила актриса во время съемок нового сезона шоу "Кто сверху?"

Также народная артистка вспомнила о своем родном районе в Киеве – Лукьяновке, неоднократно страдавшем от вражеских ракетных атак. По словам звезды, она живет совсем рядом с этим местом, с которым у нее связано множество теплых студенческих воспоминаний. Особый восторг у Ольги Сумской вызывают местные жители и продавщицы, которые не сдаются несмотря ни на какие трудности и продолжают работать.

Я живу всего в 800 метрах от моей родной Лукьяновки. С этим районом связана и моя студенческая жизнь. Каждый здешний переулок и улица – легендарны и полны воспоминаний. И когда я вижу этих продавщиц, которые на фоне разбомбленного Лукьяновского рынка продолжают торговать, не могу сдержать эмоций. Для меня это просто образец мужества. Они – непокоренные и непоколебимые украинцы. Это все мои знакомые: женщины, у которых я покупаю творожок, сметанку, помидорчики. Я знаю их всех по имени. Мы дружим уже много лет,

– добавила актриса.

Ольга Сумская / фото из инстаграма

Что помогает держаться самой Лесе Никитюк

В свою очередь Леся Никитюк раньше в своем инстаграмме откровенно рассказывала, что именно дает ей силы не ломаться в реалиях войны, когда вокруг царит боль и неопределенность. Телеведущая подчеркнула, что ее главной опорой остаются близкие люди и возможность заниматься любимым делом:

Казалось бы, абсолютный сюр – война, ракеты, жизнь лучшего друга замерла где-то между небом и землей, смерть невинных людей… Но есть основные рычаги, которые держат меня на плаву и не дают мне сломаться. Это моя семья, наш сын и любимая работа. Когда я выхожу на площадку, я работаю, и моя вера в то, что мы вернем себе нормальную жизнь и существование, укрепляется.

Леся Никитюк / фото Нового канала

Однако недавно Леся Никитюк объявила, что берет небольшой отпуск , ведь каждому из нас нужно время на отдых и восстановление.