Сумская поддержала Федишин после потери дочери и рассказала, как сама едва не потеряла ребенка

Актриса Ольга Сумская отреагировала на трагедию в семье Ирины Федишин, которая потеряла дочь, и рассказала о собственном опыте.

Звезда вспомнила, что 24 года назад из-за серьезных осложнений во время беременности сама едва не потеряла ребенка. Своими переживаниями знаменитость поделилась в комментариях под постом телеведущей Марички Падалко в инстаграме. Та ранее осудила людей, критиковавших певицу после потери дочери.

Ольга Сумская поддержала Ирину Федишин и рассказала, через что ей самой пришлось пройти в конце беременности.

Боже, какое горе… Ирочке сил восстановиться. Вспоминаю свою ситуацию 24 года назад. Гестоз, чуть не потеряла беременность на последних сроках. Давление 220/120. Хорошо, что вовремя поехала в роддом,

– поделилась Сумская.

К счастью, тогда врачам удалось спасти ребенка. Так на свет появилась младшая дочь актрисы Анна Борисюк.



Ольга Сумская рассказала, как едва не потеряла ребенка на последних сроках беременности / Скриншот из инстаграма

Напомним, вечером 13 октября супруг Ирины Федишин Виталий Човник сообщил о потере их нерожденной дочери. Он также рассказал, что певица сейчас находится в тяжелом состоянии.