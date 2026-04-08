Ольга Сумская поделилась воспоминаниями о родителях и показала, как они выглядели в молодости

Украинская актриса Ольга Сумская на днях посетила Львов, чтобы выступить в театре имени Марии Заньковецкой. В заведении до сих пор висят фото ее родителей-артистов.

Ольга Сумская поделилась личными воспоминаниями на своей странице в инстаграме. Она записала сториз, где показала фотографии мамы и папы в театре.

К слову Ольга Сумская впервые объяснила, почему опубликовала видео под песню россиянина в своем инстаграме

Актриса рассказала, что ее мама Анна Ивановна и отец Вячеслав Игнатьевич работали в театре имени Марии Заньковецкой во Львове в 50-х и 60-х годах.

Мама, когда репетировала, коляску относила главному режиссеру Владимиру Данченко. И вот эта сцена, и сегодня мы здесь. Намоленная, фантастическая атмосфера. Какая глубина сцены. Какой масштаб. Это чудо,

– поделилась Ольга Сумская.

Актриса поблагодарила работников театра за то, что они сохраняют его историю и память об актерах. Приезд во Львов стал для Ольги Сумской не только частью гастролей, но и обернулся теплыми воспоминаниями.

Добавим, ранее в интервью "РБК-Украина" Ольга Сумская призналась, что так и не примирилась с сестрой Натальей. По словам актрисы, она постоянно пытается, однако с другой стороны – "стена".

