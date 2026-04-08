Ольга Сумская поделилась личными воспоминаниями на своей странице в инстаграме. Она записала сториз, где показала фотографии мамы и папы в театре.
Актриса рассказала, что ее мама Анна Ивановна и отец Вячеслав Игнатьевич работали в театре имени Марии Заньковецкой во Львове в 50-х и 60-х годах.
Мама, когда репетировала, коляску относила главному режиссеру Владимиру Данченко. И вот эта сцена, и сегодня мы здесь. Намоленная, фантастическая атмосфера. Какая глубина сцены. Какой масштаб. Это чудо,
– поделилась Ольга Сумская.
Актриса поблагодарила работников театра за то, что они сохраняют его историю и память об актерах. Приезд во Львов стал для Ольги Сумской не только частью гастролей, но и обернулся теплыми воспоминаниями.
Добавим, ранее в интервью "РБК-Украина" Ольга Сумская призналась, что так и не примирилась с сестрой Натальей. По словам актрисы, она постоянно пытается, однако с другой стороны – "стена".
Что известно о родителях Ольги и Натальи Сумских?
- Вячеслав Сумской был актером Львовского, Запорожского, Полтавского и Киевского театров. Также работал в Национальном украинском драматическом театре имени Ивана Франко. Его наиболее выдающиеся роли – Эней ("Энеида" Ивана Котляревского), Ярема ("Гайдамаки" по Шевченко), Никита ("Ярослав Мудрый").
- Анна Сумская также работала актрисой в театрах вместе с мужем. За свою карьеру она сыграла более 150 ролей.
- Вячеслав Игнатьевич ушел из жизни в 2007 году. Анна Ивановна умерла 27 февраля 2022 года в Киеве. Супруги похоронены на Байковом кладбище.