Сегодня актриса Ольга Сумская посетила могилу своих родителей – Вячеслава Игнатьевича и Анны Ивановны. Они похоронены на Байковом кладбище в Киеве.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм актрисы. Она пришла на кладбище в день рождения папы – сегодня Вячеславу Сумскому мог бы исполниться 91 год.

Ольга Сумская навестила родителей, взяв с собой букет подсолнухов. Когда актриса подошла к могиле и поставила цветы, на них села бабочка. Народная артистка восприняла это как добрый знак – как будто прилетела душа папы.

6 сентября. Сегодня твой день, родненький. Только подошла к могиле – появилась бабочка. Я знаю, что это ты, мое солнышко. Вячеслав Сумской, 91 год со дня рождения. Люблю,

– написала актриса.

В Instagram Stories Сумская также опубликовала архивные фото отца, где он совсем молодой.

Вячеслав Сумской / Скриншот из инстаграма Ольги Сумской

Отец Ольги Сумской / Скриншот из инстаграма актрисы

Что известно о родителях Ольги Сумской?