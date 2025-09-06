Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм актрисы. Она пришла на кладбище в день рождения папы – сегодня Вячеславу Сумскому мог бы исполниться 91 год.
Ольга Сумская навестила родителей, взяв с собой букет подсолнухов. Когда актриса подошла к могиле и поставила цветы, на них села бабочка. Народная артистка восприняла это как добрый знак – как будто прилетела душа папы.
6 сентября. Сегодня твой день, родненький. Только подошла к могиле – появилась бабочка. Я знаю, что это ты, мое солнышко. Вячеслав Сумской, 91 год со дня рождения. Люблю,
– написала актриса.
В Instagram Stories Сумская также опубликовала архивные фото отца, где он совсем молодой.
Вячеслав Сумской / Скриншот из инстаграма Ольги Сумской
Отец Ольги Сумской / Скриншот из инстаграма актрисы
Что известно о родителях Ольги Сумской?
Вячеслав Игнатьевич Сумской родился в селе Верблюжка (Кировоградская область). В 1956 году окончил Киевский театральный институт (ныне Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого). Учился в мастерской Константина Хохлова и Леонида Олейника.
Работал в театрах Львова, Запорожье, Полтавы, Киева.
Умер 12 сентября 2007 года, болел раком. Мужчине было 73 года.
Анна Ивановна Сумская (до брака Опанасенко) родилась в селе Катюжанка, Киевской области. Она также является выпускницей Киевского театрального института (1955 год).
Умерла уже во время полномасштабного вторжения – 27 февраля 2022 года. Ей было 88 лет.