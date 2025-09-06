Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм акторки. Вона прийшла на кладовище у день народження тата – сьогодні В'ячеславу Сумському міг би виповнитися 91 рік.
Ольга Сумська провідала батьків, взявши з собою букет соняшників. Коли акторка підійшла до могили й поставила квіти, на них сів метелик. Народна артистка сприйняла це як добрий знак – начебто прилетіла душа тата.
6 вересня. Сьогодні твій день, рідненький. Щойно підійшла до могили – з'явився метелик. Я знаю, що це ти, моє сонечко. В'ячеслав Сумський, 91 рік з дня народження. Люблю,
– написала акторка.
В Instagram Stories Сумська також опублікувала архівні фото батька, де він зовсім молодий.
В'ячеслав Сумський / Скриншот з інстаграму Ольги Сумської
Батько Ольги Сумської / Скриншот з інстаграму акторки
Що відомо про батьків Ольги Сумської?
В'ячеслав Гнатович Сумський народився в селі Верблюжка (Кіровоградська область). У 1956 році закінчив Київський театральний інститут (нині Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого). Навчався в майстерні Костянтина Хохлова і Леоніда Олійника.
Працював у театрах Львова, Запоріжжя, Полтави, Києва.
Помер 12 вересня 2007 року, хворів на рак. Чоловікові було 73 роки.
Ганна Іванівна Сумська (до шлюбу Опанасенко) народилася у селі Катюжанка, що на Київщині. Вона також є випускницею Київського театрального інституту (1955 рік).
Померла вже під час повномасштабного вторгнення – 27 лютого 2022 року. Їй було 88 років.