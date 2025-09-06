Сьогодні акторка Ольга Сумська відвідала могилу своїх батьків – В'ячеслава Гнатовича і Ганни Іванівни. Вони поховані на Байковому кладовищі у Києві.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм акторки. Вона прийшла на кладовище у день народження тата – сьогодні В'ячеславу Сумському міг би виповнитися 91 рік.

Дивіться також Ольга Сумська здивувала архівним фото з чоловіком: який вигляд мала пара 20 років тому

Ольга Сумська провідала батьків, взявши з собою букет соняшників. Коли акторка підійшла до могили й поставила квіти, на них сів метелик. Народна артистка сприйняла це як добрий знак – начебто прилетіла душа тата.

6 вересня. Сьогодні твій день, рідненький. Щойно підійшла до могили – з'явився метелик. Я знаю, що це ти, моє сонечко. В'ячеслав Сумський, 91 рік з дня народження. Люблю,

– написала акторка.

В Instagram Stories Сумська також опублікувала архівні фото батька, де він зовсім молодий.

В'ячеслав Сумський / Скриншот з інстаграму Ольги Сумської

Батько Ольги Сумської / Скриншот з інстаграму акторки

Що відомо про батьків Ольги Сумської?