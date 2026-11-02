Срезала длинные волосы: Ольга Сумская удивила новой прической на премии "Человек года"

Ольга Сумская появилась с новой прической на церемонии вручения премии "Человек года" в Национальной опере Украины в Киеве. Актриса получила статуэтку, а после вручения сфотографировалась со своим мужем Виталием Борисюком.

Сумская поделилась фотографиями с церемонии на своей странице в инстаграме. Вместо привычных длинных светлых волос актриса появилась с удлиненным каре. Для выхода она выпрямила пряди, а оттенок волос на фото выглядел еще светлее, чем раньше.

Ольга Сумская с новой прической / скриншот из видео

В посте Сумская поблагодарила за награду и вспомнила украинских защитников и защитниц.

Для меня это большая честь! Слава Украине и нашим защитникам и защитницам! Служу народу Украины!

– написала актриса.

В комментариях поклонники поздравили Сумскую с наградой. "Честная заслуженная награда, дорогая Олечка! Искренне поздравляем! Новых ролей и благодарных зрителей!" – говорится в одном из комментариев.

Комментарии / скриншот olgasumska

Кстати, Кристина Соловий кардинально изменила имидж и продемонстрировала стрижку "под мальчика".