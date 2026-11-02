Срезала длинные волосы: Ольга Сумская удивила новой прической на премии "Человек года"
Ольга Сумская появилась с новой прической на церемонии вручения премии "Человек года" в Национальной опере Украины в Киеве. Актриса получила статуэтку, а после вручения сфотографировалась со своим мужем Виталием Борисюком.
Сумская поделилась фотографиями с церемонии на своей странице в инстаграме. Вместо привычных длинных светлых волос актриса появилась с удлиненным каре. Для выхода она выпрямила пряди, а оттенок волос на фото выглядел еще светлее, чем раньше.
В посте Сумская поблагодарила за награду и вспомнила украинских защитников и защитниц.
Для меня это большая честь! Слава Украине и нашим защитникам и защитницам! Служу народу Украины!
– написала актриса.
В комментариях поклонники поздравили Сумскую с наградой. "Честная заслуженная награда, дорогая Олечка! Искренне поздравляем! Новых ролей и благодарных зрителей!" – говорится в одном из комментариев.
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