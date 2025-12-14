Как за годы карьеры изменилась Оля Цибульская, которая празднует 40-летие

Сегодня, 14 декабря, украинская певица Оля Цибульская отмечает день рождения. Артистке исполнилось 40 лет.

За эти годы она построила успешную карьеру, создала крепкую семью и стала мамой замечательного мальчика. Оля часто худела, иногда набирала вес, из-за чего чувствовала определенный дискомфорт. Но на публике всегда излучает положительную энергию, за что ее и любят поклонники. 24 Канал в своей подборке расскажет и покажет, как изменилась звезда.

Может заинтересовать Уже 10 лет в браке: на ком женат Сергей Притула

"Фабрика звезд" и сольная карьера

В 2001 году на телеэкраны вышел дебютный сезон проекта "Фабрика звезд". В финале победил дуэт "Опасные связи", в состав которого входили Оля Цибульская и Александр Бодянский. Между ними также завязались и романтические отношения. Но счастье продлилось не долго – всего год.

Дуэт "Опасные связи" / Фото из инстаграма Ольги Цибульской

Бодянский оставил записку со словами: "Прости, я так больше не могу" и уехал в Россию.

Уже в 2009 году артистка начала работать над сольной карьерой. Сначала она работала на радиостанции "Русское радио Украина".

Оля Цибульская работала на радио / Фото "Детектор медиа"

В 2017 году артистка выпустила совместную песню с Михаилом Хомой (Дзидзьо) – "Чекаю. Цьом". Трек стал хитом, а клип собрал на ютубе более 34 миллионов просмотров.

DZIDZIO feat Оля Цибульская – "Чекаю. Цьом": смотрите видео онлайн

Кроме певческой карьеры, исполнительница также является успешной ведущей. Звезда рассказывала, что провела ориентировочно 900 свадеб.

Готова ли Цибульская во второй раз стать мамой?

Своего мужа Оля долгое время скрывала. Впервые публика увидела избранника Цибульской во время полномасштабной войны. Им оказался Сергей Грисюк – предприниматель и бизнесмен. Артистка говорила, что скрывала любимого, потому что хотела, чтобы у нее было что-то сакральное.

Оля Цибульская с мужем и сыном / Фото из инстаграма

В 2015 году у супругов родился сын Нестор. Интересно, что мальчик сам ведет свою инстаграм-страницу, и уже имеет несколько тысяч подписчиков.

Сын Оли Цибульской / Фото из инстаграма

Когда артистке задавали вопрос, готова ли она во второй раз стать мамой, то ответ был таким: "Дети – не хомячки. Я не знаю, как это: "готова". Я не против. Но готова ли я сейчас уйти в декрет, когда большая война. Носить под сердцем ребенка, и все эти новости, все эти обстрелы; переживать, находясь при надежде – не готова, наверное".

Но в конце 2024 года Оля заявила, что не против стать мамой во второй раз.

Это (беременность, – 24 Канал) не плановая поездка в Буковель. Это чудо появления нового человека. Поэтому доверяю судьбе,

– отметила артистка.

Последние скандалы с Олей Цибульской

В августе этого года Цибульская получила волну хейта из-за новой фотосессии. На фото певица была черной вышитой рубашке, на голове – терновый венок, а в руках и даже во рту – пшеница.

Цибульскую раскритиковали за фотосессию с зерном / Фото из инстаграма

На фоне хейта исполнительница обратилась к поклонникам. Она объяснила, что хотела донести через свои фотографии. По словам Ольги, терновый венок на ее голове символизирует боль и трудности, но также показывает жизнь, которая прорастает даже через препятствия.

А на День памяти жертв Голодоморов Цибульская провела концерт в Теплике Винницкой области. Многие люди раскритиковали артистку, мол, в такую дату все развлекательные мероприятия должны быть отменены.

Но звезда объяснила, что концерт начался с минуты молчания, а команда убрала часть развлекательной программы.

Во время концерта мы тоже вспомнили жертв: и гражданских, и военных. Есть специальный блок, где я читаю стих, где мы поем песню "Живешь". Помним каждый момент, в какое страшное время мы живем,

– отметила она.

Где сейчас Оля Цибульская?

Артистка живет и работает в Украине. Дает как сольные концерты, так и выступает в благотворительных проектах, которые направлены на поддержку ВСУ.

Оля Цибульская / Фото из инстаграма

В прошлом году в городе Вараш мобилизовали команду артистки. Тогда в ТЦК объяснили, что участники команды Цибульской были задержаны во время проверки документов, которые осуществляли представители Национальной полиции Украины, впоследствии их доставили в Варашский ТЦК и СП. Согласно заявлению, один из мужчин "находился в розыске за нарушение и уклонение от обновления военно-учетных данных". Кроме того, еще один участник команды певицы вообще не состоял на учете.