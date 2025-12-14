Як за роки кар'єри змінилась Оля Цибульська, яка святкує 40-річчя

Сьогодні, 14 грудня, українська співачка Оля Цибульська відзначає день народження. Артистці виповнилось 40 років.

За ці роки вона побудувала успішну кар'єру, створила міцну сім'ю та стала мамою чудового хлопчика. Оля часто худла, іноді набирала вагу, через що відчувала певний дискомфорт. Та на публіці завжди випромінює позитивну енергію, за що її й люблять шанувальники. 24 Канал у своїй добірці розкаже та покаже, як змінилась зірка.

Може зацікавити Уже 10 років у шлюбі: з ким одружений Сергій Притула

"Фабрика зірок" і сольна кар'єра

У 2001 році на телеекрани вийшов дебютний сезон проєкту "Фабрика зірок". У фіналі переміг дует "Небезпечні зв'язки", до складу якого входили Оля Цибульська та Олександр Бодянський. Між ними також зав'язались і романтичні стосунки. Та щастя протривало не довго – всього рік.

Дует "Небезпечні зв'язки" / Фото з інстаграму Ольги Цибульської

Бодянський залишив записку зі словами: "Вибач, я так більше не можу" та поїхав до Росії.

Вже у 2009 році артистка почала працювати над сольною кар'єрою. Спершу вона працювала на радіостанції "Русское радио Україна".

Оля Цибульська працювала на радіо / Фото "Детектор медіа"

У 2017 році артистка випустила спільну пісню з Михайлом Хомою (Дзідзьо) – "Чекаю. Цьом". Трек став хітом, а кліп назбирав на ютубі понад 34 мільйони переглядів.

DZIDZIO feat Оля Цибульська – "Чекаю. Цьом": дивіться відео онлайн

Окрім співочої кар'єри, виконавиця також є успішною ведучою. Зірка розповідала, що провела орієнтовно 900 весіль.

Чи готова Цибульська вдруге стати мамою?

Свого чоловіка Оля тривалий час приховувала. Вперше публіка побачила обранця Цибульської під час повномасштабної війни. Ним виявився Сергій Грисюк – підприємець та бізнесмен. Артистка казала, що приховувала коханого, бо хотіла, щоб у неї було щось сакральне.

Оля Цибульська з чоловіком і сином / Фото з інстаграму

У 2015 році у подружжя народився син Нестор. Цікаво, що хлопчик сам веде свою інстаграм-сторінку, і вже має декілька тисяч підписників.

Син Олі Цибульської / Фото з інстаграму

Коли артистці ставили запитання, чи готова вона вдруге стати мамою, то відповідь була такою: "Діти – не хом'ячки. Я не знаю, як це: "готова". Я не проти. Але чи готова я зараз піти в декрет, коли велика війна. Носити під серцем дитину, і всі ці новини, всі ці обстріли; переживати, перебуваючи при надії – не готова, напевно".

Та наприкінці 2024 року Оля заявила, що не проти стати мамою вдруге.

Це (вагітність, – 24 Канал) не планова поїздка в Буковель. Це диво появи нової людини. Тому довіряю долі,

– зазначила артистка.

Останні скандали з Олею Цибульською

У серпні цього року Цибульська отримала хвилю хейту через нову фотосесію. На фото співачка була чорній вишитій сорочці, на голові – терновий вінок, а в руках і навіть у роті – пшениця.

Цибульську розкритикували за фотосесію з зерном / Фото з інстаграму

На тлі хейту виконавиця звернулася до шанувальників. Вона пояснила, що хотіла донести через свої фотографії. За словами Ольги, терновий вінок на її голові символізує біль і труднощі, але також показує життя, яке проростає навіть через перешкоди.

А на День пам'яті жертв Голодоморів Цибульська провела концерт у Теплику Вінницької області. Багато людей розкритикували артистку, мовляв, у таку дату всі розважальні заходи має бути скасовано.

Та зірка пояснила, що концерт почався з хвилини мовчання, а команда прибрала частину розважальної програми.

Під час концерту ми теж згадали жертв: і цивільних, і військових. Є спеціальний блок, де я читаю вірш, де ми співаємо пісню "Живеш". Пам'ятаємо кожної миті, в який страшний час ми живемо,

– зазначила вона.

Де зараз Оля Цибульська?

Артистка живе та працює в Україні. Дає як сольні концерти, так і виступає у благодійних проєктах, які спрямовані на підтримку ЗСУ.

Оля Цибульська / Фото з інстаграму

Минулого року у місті Вараш мобілізували команду артистки. Тоді у ТЦК пояснили, що учасники команди Цибульської були затримані під час перевірки документів, які здійснювали представники Національної поліції України, згодом їх доставили до Вараського ТЦК та СП. Згідно з заявою, один із чоловіків "перебував у розшуку за порушення та ухилення від оновлення військово-облікових даних". Крім того, ще один учасник команди співачки взагалі не перебував на обліку.