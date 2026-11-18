Певица Оля Цыбульская показала, как сейчас выглядит Василий Бондарчук – популярный в 2000-х певец, о котором уже давно ничего не слышно.

Артистка поделилась свежим фото на своей странице в Threads в ответ подписчице, которая призналась, что скучает по творчеству певца.

Как выяснилось, встреча коллег состоялась еще весной этого года. На снимке рядом с Цибульской позирует сам Бондарчук и его жена – участница первого сезона шоу "Фабрика звезд" Екатерина Веласкес.

Оля Цибульская с Екатериной Веласкес и Василием Бондарчуком / Фото из Threads

Напомним, что в нулевых благодаря атлетическому телосложению и романтическим трекам, таким как "Серебром" и "Напополам", Бондарчук имел статус настоящего секс-символа. Однако впоследствии его карьера пошла на спад, и он почти полностью ушел из отечественного шоу-бизнеса. Сейчас артист живет в США вместе с женой и дочерью Арианой-Селестой.

Больше о творческом пути Василия Бондарчука, его личной жизни и о том, как сложилась судьба артиста, читайте в нашем предыдущем материале.