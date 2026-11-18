Свіжим фото артистка поділилася на своїй сторінці у Threads у відповідь підписниці, яка зізналася, що ностальгує за творчістю співака.

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Як з'ясувалося, зустріч колег відбулася ще навесні цього року. На знімку поруч із Цибульською позує сам Бондарчук та його дружина – учасниця першого сезону шоу "Фабрика зірок" Катерина Веласкес.

Оля Цибульська з Катериною Веласкес та Василем Бондарчуком / Фото з Threads

Нагадаємо, що у нульових завдяки атлетичній статурі та романтичним трекам, як-от "Серебром" і "Напополам", Бондарчук мав статус справжнього секс-символу. Проте згодом його кар'єра пішла на спад, і він майже повністю залишив вітчизняний шоубізнес. Зараз артист живе у США разом із дружиною та донькою Аріаною-Селестою.

Більше про творчий шлях Василя Бондарчука, його особисте життя та те, як склалася доля артиста, читайте в нашому попередньому матеріалі.