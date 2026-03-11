Спершу розповімо про початок кар'єри артиста. Бондарчук народився у місті Сквира, що на Київщині. До початку великої популярності був учасником мюзиклів, оперет і театральних постановок. Далі 24 Канал розповість, чому Василь зник із поля зору публічності й де він зараз.

Від співака до бодібілдера

У 2000 році вступив до музичного училища імені Рейнгольда Глієра. Також здобував освіту у Національному авіаційному університеті й професійно займався гандболом.

У певний період під своє продюсерське крило Бондарчука взяв Юрій Нікітн. У ті роки співпраці вийшло чимало хітів співака: "Серебром", "Нежная", "Бомба", "Я люблю", "Напополам" та інші.

Василь Бондарчук й Ірина Білик – "Напополам": дивіться відео онлайн