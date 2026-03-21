После скандального интервью мужа: Оля Полякова публично попросила прощения у Ефросининой

Украинская певица Оля Полякова отреагировала на интервью своего мужа, где он высказался о Маше Ефросининой и ее семье. Артистка призналась, что не ожидала услышать такие слова от Буряковского.

Оля Полякова подчеркнула, что слова мужа – это лишь его личная позиция. Об этом она написала в заметке на своей странице в инстаграме.

Певица отметила, что искренне уважает Машу Ефросинину, Тимура Хромаева и их семью. Для нее это пример крепких и долговременных отношений, вызывающих только уважение.

Именно поэтому мне было крайне неприятно услышать слова моего мужа в его интервью в адрес Маши и ее семьи – я их не разделяю и откровенно говоря была шокирована его заявлениями, которые могли сделать больно важным для меня людям,

– написала Оля Полякова.

Артистка добавила, что то, что они являются супругами, не означает, что все их мнения совпадают. Поэтому заявила, что считает нужным публично попросить извинения.



Оля Полякова с дочкой и Маша Ефросинина с семьей / Фото из инстаграма Оли Поляковой

Что сказал Вадим Буряковский?

На днях Вадим Буряковский впервые за долгое время дал большое интервью Дмитрию Гордону. Собеседники общались на русском языке. Муж Поляковой рассказал о своем бизнесе, отношениях с Поляковой и отношениях с российскими звездами.

Также Гордон спросил у Буряковского, почему его боится Маша Ефросинина. Тот ответил, что однажды он сказал что-то такое, что Маша с мужем "взяли и уехали". По мнению Вадима, он не мог сказать ничего обидного.

"Просто Тимур же из мажоров, а мажорам все тяжело переживать. Чтобы всего достичь, он палец о палец не ударил...", - сказал муж Поляковой.

Относительно Маши Ефросининой Буряковский сказал, что на сцене ведущая ему нравится. Тогда как в жизни она вроде бы не является такой открытой. По мнению бизнесмена, благодаря Оле Поляковой Ефросинина раскрылась.