Оля Полякова в очередной раз заговорила о богохульстве и сравнила себя с Иисусом

Певица Оля Полякова ответила на обвинения в богохульстве из-за клипа на песню "Не на часі" своего альтернативного проекта The Nogi. В новом интервью Рамине Эсхакзай артистка прокомментировала скандал, связанный с использованием религиозного образа распятия, и объяснила, почему сравнила свой опыт с судьбой Иисуса Христа.

Широкий резонанс вызвал выход клипа на песню "Не на часі", в котором Полякова появилась в образе распятой на кресте. В интервью Рамине певица заявила, что это была сознательная метафора, а не попытка оскорбить верующих или осквернить религию. Полякова отметила, что трек посвящен тотальному давлению общества и страху быть осужденным за любые действия во время войны.

Песня о том, что мы все сегодня находимся под прицелом хейта. Что бы мы ни делали, мы постоянно оглядываемся и думаем: уместно это или нет. Метафорический образ распятого Иисуса Христа – почему его распяли? За богохульство. Я показала то, что со мной сделали,

– пояснила Оля.

Полякова добавила, что пыталась показать людям, что они якобы сделали с ней то, за что распяли Христа. Она подчеркнула: "Люди решили, что они судьи – судить человека, богохульствует он или нет". На прямой вопрос Рамины, не сравнивает ли Полякова себя с Иисусом Христом, она ответила четко: "А почему бы и нет? Мы все сыновья и дочери Божьи".



Оля Полякова в образе распятого Христа / фото из инстаграма

Также артистка возмутилась реакцией священнослужителей и хейтеров, которые оставили в комментариях угрозы. Полякова подчеркнула, что священники воспользовались возможностью набрать просмотров.

Бога невозможно осквернить и оскорбить, на то он и Бог, ведь он – высший ум. Священники, которые набросились на Олю Полякову, устроили хайп на имени Оли Поляковой и научили своих верующих писать мне десятки тысяч проклятий и пожеланий смерти. Но когда я предложила им подписать петицию, в которой они бы защитили своего Бога, петицию о запрете религиозной символики, с того момента ничего не изменилось – ее почти никто не подписал,

– заявила певица.

Мнения украинцев по поводу очередного ответа Поляковой на богохульство вновь разделились. Кто-то поддержал ее, заявив, что она смелая женщина, которая открыто говорит о том, о чем другие молчат. Другая часть считает, что певица продолжает ходить вокруг да около вместо того, чтобы просто извиниться перед верующими. Вот некоторые комментарии пользователей:



Комментарии на ответ Поляковой по поводу богохульства / скрин из инстаграма



Украинцы отреагировали на слова Поляковой о богохульстве / скрин из инстаграма

Интервью Оли Поляковой у Рамины Эсхакзай: смотрите видео

Отметим, что в последнее время Оля Полякова попадает в центр публичных скандалов. В частности, недавно артистку критиковали в сети за выступление на фестивале Лаймы Вайкуле и общение с российскими артистами. На хейт из-за событий в Юрмале Полякова также нашла, что ответить украинцам.