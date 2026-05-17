Оля Полякова честно ответила, действительно ли поссорилась с Машей Ефросининой

Украинская певица Оля Полякова впервые открыто прокомментировала слухи о конфликте с Машей Ефросининой. Артистка рассказала, какие между ними отношения сейчас.

Оля Полякова дала откровенное интервью Евгению Фешаку в программе "33 вопроса", выходящей на ютуб-канале "Радио Люкс". Артистка рассказала, что шоу "Взрослые девочки" уходит на паузу.

Певица заверила, что этот перерыв связан с тем, что она планирует изменить вектор карьеры и поработать в британском шоубизнесе. Оля Полякова подчеркнула, что ни с кем не ссорилась, а в отношениях с Машей Ефросининой все в порядке.

Мы и так не очень часто общались. Мы – занятые женщины. В последнее время редко общаемся, потому что я очень занята, она занята. У нее свои дела, у меня Англия на носу,

– сказала артистка.

Оля Полякова добавила, что ей приятно говорить о ведущей. А на вопрос, что бы она сказала Маше, ответила: "Я тебя люблю".

Напомним, что слухи о конфликте появились после интервью мужа Оли Поляковой. Вадим Буряковский высказал свое мнение о Маше Ефросининой и ее муже, а Оля впоследствии попросила у супругов прощения.

Что известно о будущем шоу "Взрослые девочки"?

Маша Ефросинина и Оля Полякова также сделали совместную публикацию в соцсетях, где рассказали, что их проект приостанавливает свою историю после 5,5 лет существования.

"Конечно, мы видим заголовки и попытки найти подтекст там, где его нет. Скажем один раз: мы остаемся взрослыми женщинами, которые могут позволить себе обсудить неудобные темы. Но делаем это приватно и гордимся тем, что нам всегда хватало и хватает мудрости и уважения друг к другу, чтобы доходить до понимания в вопросах наших отношений", – объявили подруги.

Маша Ефросинина и Оля Полякова добавили, что продолжают развивать собственные проекты, но в то же время они ценят путь, который прошли вместе. Если же "Взрослые девочки" вернутся, то это будет обновленный формат.