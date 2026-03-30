Держите мужчин дома, – Оля Полякова отреагировала на скандальное интервью любимого Гордону
- Оля Полякова с юмором прокомментировала скандальное интервью своего мужа Вадима Буряковского во время концерта в Днепре.
- Буряковский обсуждал бизнес, карьеру Поляковой и критиковал российских артистов и высказался о Марии Ефросининой и ее муже, чего Полякова не поддержала.
Уже несколько дней в сети активно обсуждают интервью мужа Оли Поляковой Дмитрию Гордону. Певица тоже прокомментировала этот инцидент во время выступления.
Видео опубликовала одна из зрительниц на своей странице в Threads.
Об интервью Вадима Буряковского Оля Полякова высказалась во время концерта в Днепре – артистка прокомментировала его с юмором.
Держите мужчин дома. Закройте на замок и держите дома. Потому что иногда, знаете, мой Вадик – это как, знаете, как будто у бабы в погребе стоял компот, он перекис, и в какой-то день выстрелил,
– со сцены сказала артистка.
Кстати, недавно в Threads появился аккаунт под названием "Тот самый Вадик", который связывают с Вадимом Буряковским. Среди подписчиков профиля заметили и саму Олю Полякову.
Что известно об интервью Вадима Буряковского?
- После выхода интервью оно быстро набрало популярность в соцсетях: пользователи активно распространяют отрывки разговора, обсуждают высказывания Буряковского и создают мемы.
- Во время разговора Вадим говорил о бизнесе, финансах, карьере Оли Поляковой, их отношениях, а также высказался относительно российских артистов.
- Больше всего обсуждений вызвали его комментарии о Марии Ефросининой и ее муже Тимуре Хромаеве. В частности, Буряковский отметил, что телеведущая в жизни менее открытая, чем кажется, а ее мужа назвал мажором.
- На эти слова отреагировала Оля Полякова – певица заявила, что не разделяет позицию мужа и извинилась перед Ефросининой и ее семьей.