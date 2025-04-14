Символ поколения, – Оля Полякова назвала певицу, от которой фанатела в юном возрасте

Оля Полякова рассказала об украинской певице, которой увлекалась с подросткового возраста. Ее портрет с автографом до сих пор висит в квартире артистки.

Оля Полякова вспомнила, что во времена ее юности Ирина Билык была безумно популярной и собирала стадионы. Об этом певица рассказала в шоу "МУЗРУМ", передает Show 24.

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Мне было 13 лет. И я была ее фанаткой. Она была символом поколения, моего тинейджерского поколения,

– призналась певица.

Полякова вспомнила, как ходила на концерт Ирины Билык в Виннице. Певица отстояла 5 часов в очереди, чтобы взять у кумира автограф. Ирина Билык расписалась ей на плакате и написала: "Оле, от меня на все хорошо, Ирина Билык". Эта памятка до сих пор хранится дома у Поляковой.

"У меня этот плакат провисел, и мало того, он еще на старой квартире до сих пор висит", – поделилась Оля Полякова.

Добавим, 6 апреля народной артистке Украины Ирине Билык исполнилось 55 лет. К этой дате в сети появилось архивное видео с певицей с 1991 года. Это отрывок из интервью программе молодежной студии "Гарт". В нем Ирина Билык рассказывала о своих творческих планах.

В программе певица признавалась, что получила предложение подписать контракт с французским рекламным агентством. Но честно поделилась, что не хотела бы покидать Украину.