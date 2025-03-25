Пора быть раскованной, – Полякова призналась, как решилась на эротическую фотосессию для Playboy

Оля Полякова украсила обложку апрельского выпуска мужского журнала Playboy. Откровенная фотосессия певицы вызвала шквал эмоций в социальных сетях.

К тому же это был первый случай, когда Полякова появилась на обложке именно Playboy. Она уже прокомментировала эту съемку. Сообщает Show 24 со ссылкой на "ЖВЛ".

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Так, в комментарии журналистам Оля Полякова призналась, как решилась на эротическую фотосессию.

В моем возрасте пора быть раскованной везде. Когда, как не сегодня? Посмотрела на себя в зеркало голая и говорю: "Сонька, сфоткай, я такая красивая,

– подчеркнула певица.

Для справки! Это не первый опыт откровенных съемок для Поляковой. В 2016 году она уже появлялась в журнале XXL.

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Что известно о съемке Оли Поляковой для Playboy