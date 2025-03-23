Их ролик собрал уже почти двести тысяч просмотров. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт Цимбалюка.

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Так, в видео Тарас появился в пышном коричневом платье и длинном кудрявом парике, Надежда Хильская предстала в темном фраке с декоративными элементами, дополнив образ белой рубашкой с жабо и шляпой-цилиндром, а Елена Лавренюк – в изысканном кремовом платье с кружевными деталями. Вместе они станцевали трендовый танец с тиктока под трек "Три сестры", где Елена – Аманда, Надежда – Линда, а Тарас – Роуз. Актеры шутливо подписали ролик: ""Кофе с кардамоном" третий сезон".

Поклонники остались в восторге от этого видео. Они написали более сотни комментариев под роликом. Зрители отметили, что Тарасу Цимбалюку "подходит" его неожиданный образ, назвали его "шикарной Роуз" и признали, что актеры "выиграли этот тренд".

"Цимбалюку идет";

"Роуз шикарная";

"Вы выиграли этот тренд";

"Цимбалюк еще та красотка в этом платье".

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Что известно о популярности трека "Три сестры"