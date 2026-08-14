Блогерша–с миллионной аудиторией Оля Шелби обручилась со своим возлюбленным: романтические кадры с предложения руки и сердца

Блогерша Оля Шелби, которая также занимается музыкой и снимается в кино, сообщила, что ее возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца.

Инфлюенсерша поделилась радостной новостью в инстаграме. Она опубликовала кадры с момента признания в любви, показав, как состоялось романтическое предложение.

Мужчина сделал Ольге предложение во время прогулки на лодке.

Начался новый этап в нашей истории. До сих пор немного не верится, что теперь можно официально сказать: мы помолвлены. Очень счастливы, очень влюблены и с нетерпением ждем всего, что будет дальше,

– написала Шелби.

Ольга также отметила, что они с любимым уже начали готовиться к свадьбе.

Избранником блогерши стал предприниматель Денис Волосов. Пара вместе уже около полутора лет.

Что известно об Ольге Шелби?

Настоящее имя блогерши – Ольга Шевченко. Широкую популярность она приобрела благодаря роли Тани в сериале "Школа".

Сейчас Оля активно развивает блог, в котором рассказывает о своей жизни, путешествиях, творчестве и стиле. За ее страницей в инстаграме следят около 2 миллионов пользователей

К слову, Оля Шелби – не единственная украинская знаменитость, которая в последнее время объявила о важных изменениях в личной жизни. Недавно актриса Наталья Денисенко во второй раз вышла замуж и показала кадры со своей свадьбы.