Радісною новиною інфлюенсерка поділилася в інстаграмі. Вона опублікувала кадри з освідчення, показавши, як відбулася романтична пропозиція.

Чоловік освідчився Ользі під час прогулянки на човні.

Почався новий етап у нашій історії. Досі трошки не віриться, що тепер можна офіційно сказати: ми заручені. Дуже щасливі, дуже закохані й дуже чекаємо на все, що буде далі,

– написала Шелбі.

Ольга також зазначила, що вони з коханим уже почали готуватися до весілля.

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Обранцем блогерки став підприємець Денис Волосов. Пара разом вже близько півтора року.

Що відомо про Ольгу Шелбі?

Справжнє ім'я блогерки – Ольга Шевченко. Широку популярність вона здобула завдяки ролі Тані в серіалі "Школа".

Нині Оля активно розвиває блог, у якому розповідає про своє життя, подорожі, творчість та стиль. За її сторінкою в інстаграмі стежать близько 2 мільйонів користувачів

До слова, Оля Шелбі не єдина українська знаменитість, яка останнім часом оголосила про важливі зміни в особистому житті. Нещодавно акторка Наталка Денисенко вдруге вийшла заміж та показала кадри зі свого весілля.