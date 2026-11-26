Сегодня стало известно, что в возрасте 87 лет ушла из жизни первая немецкая супермодель Верушка. Она была популярна в 1960-х годах. Верушка участвовала в интересных художественных проектах, сотрудничала с ведущими фотографами и не раз попадала на обложки модных журналов. Рассказываем о прайм времени Верушки, ее коллегах и атмосфере той эпохи.

Верушка, или графиня Вера фон Лендорф, родилась 14 мая 1939 года и дебютировала в индустрии моды на стыке 1950-х и 1960-х годов. Пик ее мировой славы пришелся на 1960-е и первую половину 1970-х годов. Это был период революционного культурного перелома – так называемые Swinging Sixties. В моде, фотографии, кино и визуальном искусстве происходил отход от строгой буржуазной классики 1950-х к экспериментам, контркультуре, поп-арту, боди-арту и новой сексуальности.

Верушка в 60-е годы: смотрите фото

Верушка идеально вписалась в эту эпоху, потому что не просто демонстрировала одежду, а ломала тогдашние стандарты красоты своим высоким ростом (около 185 – 190 см) и превращала съемки в театральные перформансы.

Как выглядела супермодель Верушка: смотрите фото

Она изучала искусство в Гамбурге и Флоренции, а впоследствии стала пионеркой боди-арта в модной фотографии. Вместе с художником и скульптором Хольгером Трюльчем она создала серию авангардных работ (Trans-figurations), где ее тело раскрашивали так, что оно полностью сливалось с природным ландшафтом, ржавыми стенами или камнями.

Верушка в рамках проекта Trans-figurations: смотрите фото

Мировую известность за пределами подиума ей принесло культовое камео в фильме Микеланджело Антониони "Фотоувеличение" (Blow-Up, 1966), где она сыграла саму себя. Позже она снялась еще в нескольких фильмах.

Верушка не только попадала в объектив фотоаппарата, но и сама создавала снимки, а еще она сама придумывала концепции для своих фотосессий, делала макияж и подбирала костюмы.

Фотографии с Верушкой: смотрите фото

Модели тех времен в целом отказывались от милой кукольной женственности в пользу смелых акцентов, графичных стрелок, четких линий и нетипичной внешности. В кадре ценились характер, харизма и индивидуальность – будь то хрупкая мальчишеская миниатюрность или высокий рост и скульптурные черты лица.

Известные модели эпохи Верушки

В 1960–1970-х годах Верушка принадлежала к первому поколению супермоделей. Вместе с ней индустрию меняли и другие модели, которые впоследствии стали мировыми иконами (хотя в основном они работали в индивидуальных сольных съемках для Vogue и Harper's Bazaar, пересекаясь на показах, вечеринках и в объективах тех же фотографов).

Вам наверняка знакомо имя Твигги (Twiggy). Она стала главной модной звездой Лондона 1960-х, известной на весь мир, и одним из главных символов эпохи мини-юбок.

Известная супермодель Твигги: смотрите фото

Также в это же время работала британская модель Джин Шримптон (Jean Shrimpton). Ее также считают одной из первых супермоделей мира. Джин стала чрезвычайно известной и успешной. Модель известна своими эпатажными выходами и нарушением устоявшихся норм.



Модель Джин Шримптон / Фото из открытых источников

Доньяле Луна (Donyale Luna) – первая темнокожая модель, появившаяся на обложке британского Vogue (1966). Она работала с теми же фотографами (Аведоном, Пенном) и обладала культовым статусом в мире моды и андеграундного кино Энди Уорхола.

Модель Доньяле Луна: смотрите фото

Внучка дизайнера Эльзы Скиапарелли Мариса Беренсон (Marisa Berenson) работала в то же время, что и Верушка. Мариса была одной из самых высокооплачиваемых моделей конца 1960 – 1970-х ("девушка семидесятых" по версии Ива Сен-Лорана), которая впоследствии стала известной голливудской актрисой (в частности, снялась в фильмах "Кабаре" и "Барри Линдон" Стэнли Кубрика).

Модель 60-х Мариса Беренсон: смотрите фото

Ранее 24 Канал также публиковал подборку об украинских супермоделях – как они выглядели тогда и сейчас.