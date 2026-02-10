Известный телеведущий завершил службу в Минобороны: "Впереди новый вызов"

Орест Дрималовский, который мобилизовался в феврале 2024 года, сообщил о смене должности. Около полугода военнослужащий был спикером Министерства обороны Украины.

Орест Дрималовский, ранее знакомый как телевизионный ведущий, подытожил опыт работы в ведомстве. Он опубликовал сообщение на своей странице в инстаграме.

Дрималовский сообщил, что 9 февраля завершил службу в Министерстве обороны и перевелся в другое подразделение. Он поделился, что убедился на собственном опыте, что переводы работают "не так плохо", когда на это есть согласие командира. Хотя и добавил, что от значительной части бюрократии можно избавиться.

Военнослужащий и ведущий пока не рассказал, где будет продолжать военную службу. Но заинтриговал поклонников.

Благодарен коммуникационной команде за совместную работу, вызовы и опыт. Обнимаю всех, кого не успел. Всех, кто помогал и был рядом на разных этапах. Впереди – новый вызов. Тоже интересный и увлекательный. Об этом позже,

– написал Орест Дрималовский.



Орест Дрималовский / Фото из инстаграма Ореста Дрималовского

Что известно об Оресте Дрималовском?