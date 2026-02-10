Орест Дрималовський, що раніше був знайомий як телевізійний ведучий, підсумував досвід роботи у відомстві. Він опублікував допис на своїй сторінці в інстаграмі.

Дрималовський повідомив, що 9 лютого завершив службу в Міністерстві оборони та перевівся в інший підрозділ. Він поділився, що переконався на власному досвіді, що переведення працюють "не так погано", коли на це є згода командира. Хоч і додав, що значної частини бюрократії можна позбутися.

Військовослужбовець і ведучий наразі не розповів, де продовжуватиме військову службу. Але заінтригував шанувальників.

Вдячний комунікаційній команді за спільну роботу, виклики й досвід. Обіймаю усіх, кого не встиг. Усіх, хто допомагав і був поруч на різних етапах. Попереду – новий виклик. Теж цікавий і захопливий. Про це згодом,

– написав Орест Дрималовський.



Орест Дрималовський / Фото з інстаграму Ореста Дрималовського

Що відомо про Ореста Дрималовського?