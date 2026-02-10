Орест Дрималовский, ранее знакомый как телевизионный ведущий, подытожил опыт работы в ведомстве. Он опубликовал сообщение на своей странице в инстаграме.
Дрималовский сообщил, что 9 февраля завершил службу в Министерстве обороны и перевелся в другое подразделение. Он поделился, что убедился на собственном опыте, что переводы работают "не так плохо", когда на это есть согласие командира. Хотя и добавил, что от значительной части бюрократии можно избавиться.
Военнослужащий и ведущий пока не рассказал, где будет продолжать военную службу. Но заинтриговал поклонников.
Благодарен коммуникационной команде за совместную работу, вызовы и опыт. Обнимаю всех, кого не успел. Всех, кто помогал и был рядом на разных этапах. Впереди – новый вызов. Тоже интересный и увлекательный. Об этом позже,
– написал Орест Дрималовский.
Орест Дрималовский / Фото из инстаграма Ореста Дрималовского
Что известно об Оресте Дрималовском?
- Орест Дрималовский – известный телеведущий, который работает в сфере журналистики с 2015 года. Учился во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Работал корреспондентом на нескольких телеканалах.
- В феврале 2024 года он в эфире программы объявил, что мобилизуется. Дрималовский присоединился к составу 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.
- В августе 2025 Орест Дрималовский стал спикером Министерства обороны Украины.