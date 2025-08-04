Телеведущий и военнослужащий Орест Дрималовский сообщил о своем последнем дне в 79-й десантно-штурмовой бригаде. В этом подразделении он служил полтора года.

И теперь написал искренний пост об этом периоде своей жизни. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ореста Дрималовского.

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Орест Дрималовский отметил, что служба в 79-й десантно-штурмовой бригаде стала для него важным этапом. Он также поблагодарил своих собратьев, команду связистов и всех, кто поддерживал его во время службы.

Спасибо за эту школу жизни. За опыт. За донбасские приключения. За настоящее десантное братство, которое нигде не познается так, как на фронте. Спасибо всем, кто поддерживал и продолжает поддерживать нашу бригаду – вы являетесь опорой для наших воинов,

– написал военный.

В то же время Орест отметил, что не покидает ряды Вооруженных сил Украины. Он продолжит свою военную службу, правда, уже в другом подразделении. О новой должности или направлении пока не разглашает.

Для справки! До полномасштабной войны Орест Дрималовский был известен как телеведущий, в частности работал на региональных каналах. В феврале 2024 года он мобилизовался.

Напомним, в мае этого года телеведущего Геннадия Попенко официально демобилизовали, а недавно стало известно, что он присоединился к команде Министерства по делам ветеранов Украины, где теперь работает спикером.