Сегодня уже третий день осени. Ранее с этой датой ассоциировалась песня "3 сентября" российского шансонье Михаила Шуфутинского, ведь Россия долгое время имела большое влияние на украинскую культуру и до сих пор пытается ее уничтожить.

Однако есть немало атмосферных украинских треков, которые можно слушать в это время года, чтобы создать осеннее настроение. Реакция Show 24 составила для вас соответствующую подборку – смотрите в материале. Не пропустите "Пробирает до мурашек": Артем Пивоваров выпустил щемящую песню "Сердце" на стихи Юрия Липы Подборка осенних украинских песен Иво Бобул – "А вже осінь": смотрите видео онлайн Наталья Могилевская – "В Киеве осень": смотрите видео онлайн ТНМК – "Осенью": смотрите видео онлайн Богдан Сташкив – "Золотая осень": смотрите видео онлайн "Океан Эльзы" – "Осень": смотрите видео онлайн Никита Киселев и SKYLERR – "В волосах осень": смотрите видео онлайн Кристина Соловий – "Осень": смотрите видео онлайн "Один в каноэ" – "Осень": смотрите видео онлайн БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Листопад": смотрите видео онлайн Оксана Билозир – "Коханий": смотрите видео онлайн Владимир Ивасюк – "Песня будет между нами": смотрите видео онлайн SAMCHUK и Domiy – "Про осень": смотрите видео онлайн Мотор'ролла – "Осінь жовто-сіра": смотрите видео онлайн Сергей Лазановский – "В саду осеннем астры белые": смотрите видео онлайн KOLA – "Листопад": смотрите видео онлайн Кстати! Ранее наша редакция писала материал о украинских песнях, которые разбирают на цитаты.