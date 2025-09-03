Сьогодні вже третій день осені. Раніше з цією датою асоціювалася пісня "3 сентября" російського шансоньє Михайла Шуфутинського, адже Росія довгий час мала великий вплив на українську культуру і досі намагається її знищити.

Однак є чимало атмосферних українських треків, які можна слухати у цю пору року, аби створити осінній настрій. Реакція Show 24 склала для вас відповідну добірку – дивіться у матеріалі. Не пропустіть "Пробирає до мурах": Артем Пивоваров випустив щемливу пісню "Серце" на вірш Юрія Липи Добірка осінніх українських пісень Іво Бобул – "А вже осінь": дивіться відео онлайн Наталія Могилевська – "В Києві осінь": дивіться відео онлайн ТНМК – "Восени": дивіться відео онлайн Богдан Сташків – "Золотава осінь": дивіться відео онлайн "Океан Ельзи" – "Осінь": дивіться відео онлайн Нікіта Кісельов і SKYLERR – "У волоссі осінь": дивіться відео онлайн Христина Соловій – "Осінь": дивіться відео онлайн "Один в каное" – "Осінь": дивіться відео онлайн БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Листопад": дивіться відео онлайн Оксана Білозір – "Коханий": дивіться відео онлайн Володимир Івасюк – "Пісня буде поміж нас": дивіться відео онлайн SAMCHUK і Domiy – "Про осінь": дивіться відео онлайн Мотор'ролла – "Осінь жовто-сіра": дивіться відео онлайн Сергій Лазановський – "В саду осіннім айстри білі": дивіться відео онлайн KOLA – "Листопад": дивіться відео онлайн До речі! Раніше наша редакція писала матеріал про українські пісні, які розбирають на цитати.