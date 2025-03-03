Эдриан Броуди перед получением Оскара бросил в зал использованную жвачку: вирусное видео с церемонии

После церемонии награждения Оскар-2025 голливудский актер Эдриан Броуди попал в заголовки СМИ не только из-за своей победы на кинопремии. Во время события произошел конфуз, который попал в объективы камер.

Дело в том, что Эдриан Броуди непосредственно перед получением статуэтки бросил использованную жевательную резинку своей партнерше Джорджине Чапман. Этот фрагмент уже завирусился в сети. Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Daily Mail.

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Так, после того, как объявили победителя Оскара-2025 в номинации "Лучшая мужская роль", Эдриан Броуди направился на сцену, однако неожиданно остановился, чтобы вынуть изо рта жевательную резинку. Его возлюбленная, Джорджина Чапман, мгновенно отреагировала, выбежав вперед. Актер быстро бросил жвачку Чапман, которая ловко поймала ее.

Видео этого момента, на момент написания материала, собрало более 1,5 миллиона просмотров в тиктоке издания The Daily Mail и около 55 тысяч лайков.

Напомним, Эдриан Броуди получил Оскар за лучшую мужскую роль в фильме "Бруталист".

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Во время своей речи на церемонии награждения актер вспомнил о войнах и подчеркнул важность борьбы с ненавистью в современном мире,