Зендея неожиданно появилась на Оскаре-2026 на фоне слухов о тайной свадьбе
Американская актриса Зендея посетила 98-ю церемонию вручения премии Оскар. Ее появление недаром привлекло внимание, ведь ранее стало известно, что актриса тайно вышла замуж за Тома Холланда.
Зендея появилась на Оскаре в компании с Робертом Паттинсоном. Актеры сыграли вместе в романтической драме "Любит не любит". Об этом пишет Harper's Bazaar.
Смотрите также В белом платье: Зендея впервые вышла в свет после заявлений о тайной свадьбе
Актриса предстала перед камерами в шоколадном платье на заказ от Louis Vuitton с асимметричным вырезом, что открывал ее плечи. Образ Зендеи дополняли бриллиантовые часы Rolex и серебряные серьги-подвески.
Немалое внимание было приковано и к кольцам Зендеи. Наряд артистки дополняли золотые украшения, которые могут быть свадебными кольцами, добавляет People.
Что известно об отношениях Зендеи и Тома Холланда?
- Актеры познакомились в 2016 году на съемочной площадке. С тех пор у них завязалась дружба, а фанаты начали подозревать их в романе. Но долгое время Том и Зендея отрицали слухи об отношениях.
- Об их романе заговорили в 2021 году, когда папарацци сфотографировали пару во время поцелуя. К тому же актеры начали вместе появляться на публике и посещать мероприятия. Но они и в дальнейшем оберегали частную жизнь.
- В 2025 году Зендея спровоцировала слухи о помолвке, когда появилась на церемонии "Золотого глобуса" с большим бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. Впоследствии сплетни подтвердились.
- В 2026 году в прессе начали обсуждать вероятную свадьбу пары. Слухи усилились после того, как стилист Зендеи заявил, что церемония уже состоялась. Но сами актеры эту информацию не комментируют.