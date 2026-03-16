Зендея неожиданно появилась на Оскаре-2026 на фоне слухов о тайной свадьбе

Американская актриса Зендея посетила 98-ю церемонию вручения премии Оскар. Ее появление недаром привлекло внимание, ведь ранее стало известно, что актриса тайно вышла замуж за Тома Холланда.

Зендея появилась на Оскаре в компании с Робертом Паттинсоном. Актеры сыграли вместе в романтической драме "Любит не любит". Об этом пишет Harper's Bazaar.

Актриса предстала перед камерами в шоколадном платье на заказ от Louis Vuitton с асимметричным вырезом, что открывал ее плечи. Образ Зендеи дополняли бриллиантовые часы Rolex и серебряные серьги-подвески.

Немалое внимание было приковано и к кольцам Зендеи. Наряд артистки дополняли золотые украшения, которые могут быть свадебными кольцами, добавляет People.

