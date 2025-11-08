Иногда ненавижу себя, Остап Ступка откровенно высказался об отношении к себе

Мастерство легендарного украинского актера Богдана Ступки продолжил его сын, не менее талантливый и известный в Украине актер, народный артист Украины Остап Ступка. Недавно он сыграл главную роль в сериале "Семья по воскресеньям".

Остап Ступка, как в свое время и отец, служит в театре Франко. И до сих пор, как будто впервые, каждый раз волнуется перед выходом на сцену. Исполнитель главной роли в сериале "Семья по воскресеньям" на Новом канале рассказал об этом подробнее в интервью на канале Славы Демина, пишет 24 Канал.

К слову Не того мужчину выбрала, – мама 23-летней девушки Остапа Ступки против их романа

Перед каждым спектаклем меня спрашивают: "Вы нервничаете?" Конечно! Актер, который прекращает нервничать перед спектаклем, вызывает у меня множество вопросов. Каждая публика выстраивает свою историю. Обычно выхожу на сцену и за пять секунд понимаю, кто сидит в зале. Зритель как-то так дышит, что я чувствую,

– поделился Остап Ступка.

Актер признался, что иногда у него происходит контакт с публикой, а за этим – своеобразный пинг-понг. Но иногда между ним и зрителем будто вырастает стена.



Остап Ступка / Фото Нового канала

Также Ступка признался об отношении к себе, которое может быть разным.

Мне важно, чтобы меня любили, но люблю ли я себя... Вот как когда. Иногда даже ненавижу. В минуты меланхолии или когда что-то не успел сделать. Бывает, смотрю себя на экране и думаю: "Боже, что это за лицо, надо было иначе сыграть!". А ты уже иначе не сыграешь, потому что зафиксирован,

– поделился артист.

Остап Ступка добавил, что иногда может сам себе сказать, что молодец. Ведь считает себя хорошим человеком. В частности, он хорошо заботится о других, волнуется за маму или детей.

Напомним, сын Остапа Ступки Дмитрий живет в Соединенных Штатах. Зато дочь Юстина находится в Киеве после того, как закончила Лодзинский университет в Польше. Об этом Остап Ступка рассказывал OBOZ.UA.

Что известно о личной жизни Остапа Ступки?

Сейчас актер строит отношения с 23-летней Маргаритой Ткач. Они познакомились, когда девушка брала у Остапа интервью для интернет-издания о культуре. Впоследствии их темы для общения переросли в личные.

Остап Ступка опроверг слухи о том, что Маргарита разрушила его предыдущий брак. Он объяснил, что его последние отношения с Дарьей переросли в дружбу.

Сейчас пара не планирует бракосочетания или детей. Однако Маргарита не исключает, что когда-то может захотеть выйти замуж.